अमरावती : कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या या संकट काळात अत्यावश्‍यक आणि जीवनावश्‍यक सेवा देणाऱ्यांपैकी पेट्रोल विक्रेत्यांना कोरोना घाबरल्याचे तर औषधी विक्रेत्यांना कोरोना अल्प प्रमाणात का होईना कचाट्यात घेतल्याचे धक्कादायक निरीक्षण समोर येत आहे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी 22 मार्चला जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर 25 मार्चपासून देशभरात 31 मेपर्यंत लॉकडाउन घोषित करण्यात आले. 1 जूनपासून अनलॉक घोषित आहे. लॉकडाउन आणि अनलॉकमधून जीवनावश्‍यक व अत्यावश्‍यक सेवांना वगळण्यात आलेले आहे. जीवनावश्‍यक म्हणून किराणा, भाजीपाला, इंधन या बाबी तर अत्यावश्‍यक बाबी म्हणून औषधी विक्रीच्या दुकानांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पेट्रोल विक्रीचे पंप आणि औषधी विक्रीची दुकाने सुरू आहेत. संक्रमण टाळण्यासाठी जाण असलेल्या औषधी विक्रेत्यांनी आवश्‍यक त्या सर्वच खबरदाऱ्या घेतलेल्या आहेत. ग्राहकांना औषधी देताना सुरक्षित अंतराचे पालन केलेले आहे, असे असताना शहरातील दोन-तीन औषधी विक्रेत्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळले आहे, किंबहुना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या एका खासगी डॉक्‍टरचा मृत्यू झालेला आहे. इतर व्यावसायिक कोरोनाच्या कचाट्यात सापडलेले आहेत. दुसरीकडे मात्र नागरिकांच्या कायम संपर्कात राहिलेल्या पेट्रोलपंपवरील एकाही अटेंड्‌टसला कोरोनाची लागण झाली नसल्याचे अद्याप समोर आलेले आहे. अनेक नागरिक दुचाकीमध्ये पेट्रोल घेताना दुचाकीवरच बसून असतात आणि पेट्रोल देणारा अटेंड्‌न्टस्‌ पाइप हातात पकडून अगदी दोन फूट अंतरावर उभा असतो. अवश्य वाचा- प्रेम झाले, भेटीगाठी वाढल्या, आणाभाकाही घेतल्या, परंतु दुसरी भेटली आणि... औषधीपेक्षा पेट्रोल देताना तेथील अटेंडन्ट नागरिकांच्या अधिक जवळ असतो. शहरात 16, तर जिल्ह्यात 130 पेट्रोल पंप आहेत. प्रत्येक पेट्रोल पंपवर किमान पाच व्यक्ती या हिशेबाने ही संख्या 650 च्या घरांत जाते. काही पेट्रोलपंपवरील अटेंडन्टस्‌ची संख्या ही 15 ते 20 च्या घरांत आहे. अटेंडन्स्‌चा दरदिवसाला वेगवेगळ्या असंख्य व्यक्तींशी संपर्क येत असतानाही त्यांना कोरोनाचे संक्रमण झाल्याचे अद्याप ऐकीवात नाही. पेट्रोल पंपवरील अटेंडन्सचा कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी पेट्रोलमधील रासायनिक गुणधर्म तर कारणीभूत ठरले नाही ना? असाही मुद्दा आता समोर येऊ लागला आहे. लॉकडाउन घोषित झाले तेव्हापासून मास्क लावणे, सुरक्षित अंतर राखणे आणि हात वारंवार निर्जंतुकीकरण करणे यावर भर देण्यात आला. 1 एप्रिलपासून प्रभावीपणे नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली. विशेषतः कंपन्यांकडून त्याबाबत सक्त निर्देश होते. - नरेंद्र मेहता , अध्यक्ष, जिल्हा पेट्रोलपंप असोसिएशन



Web Title: Workers on the petrol pump hasn`t corona infection, even though they are more in contacts with the people