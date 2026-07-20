विदर्भ

Yavatmal: १३ वर्षांची चिमुकली अत्याचारानंतर गर्भवती, ५४ वर्षीय नराधमाला अटक

Accused Arrested by Police: यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यात १३ वर्षीय मुलीवरील कथित लैंगिक अत्याचारप्रकरणी ५४ वर्षीय आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आर्णी: जीवे मारण्याची धमकी देत एका ५४ वर्षीय नराधमाने १३ वर्षीय पीडितेवर वारंवार अत्याचार केला. यात पीडिता ही १९ आठवड्याची गर्भवती झाली. पालकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आर्णी पोलिसांनी नराधमाला अटक केली. न्‍यायालयात हजर केले असता गुरुवारपर्यंत (ता. २३) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिगांबर काळू जाधव (वय ५४ रा. कोळशी तांडा ता. दिग्रस) असे अटक केलेल्या नराधमाचे नाव आहे.

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