Yavatmal: १३ वर्षांची चिमुकली अत्याचारानंतर गर्भवती, ५४ वर्षीय नराधमाला अटक

आर्णी: जीवे मारण्याची धमकी देत एका ५४ वर्षीय नराधमाने १३ वर्षीय पीडितेवर वारंवार अत्याचार केला. यात पीडिता ही १९ आठवड्याची गर्भवती झाली. पालकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आर्णी पोलिसांनी नराधमाला अटक केली. न्यायालयात हजर केले असता गुरुवारपर्यंत (ता. २३) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिगांबर काळू जाधव (वय ५४ रा. कोळशी तांडा ता. दिग्रस) असे अटक केलेल्या नराधमाचे नाव आहे. .पीडिताच्या वडिलांचे आर्णी तालुक्यात चार एकर शेत आहे. शेतातच झोपडीवजा घरात आईवडील व लहान बहिणीसोबत ती राहते. बाजूलाच आरोपी जाधव याचे शेत असल्याने त्याचे नेहमी पीडितेच्या शेतात येणे-जाणे होते..२६ जानेवारीला तिचे आईवडील सकाळी दहा वाजता मजुरीसाठी दुसर्!यांच्या शेतात गेले होते. याचा फायदा घेत आरोपीने घरात शिरुन पीडितेला तुमच्या शेतात वानर आले आहे व ते तुरी खात आहे, चल आपण त्यांना हाकलून येऊ असे म्हणत शेताचे बाजूला असलेल्या जंगलात नेले. तेथे अत्याचार केला..Latur: ‘केमिस्ट्री’चे दोन प्राध्यापक रडारवर?; लातूर शहरामध्ये ‘सीबीआय’च्या दोन पथकांचा मुक्काम.पीडिताने विरोध केला असता मारहाण केली व आईवडिलांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. घाबरलेल्या पीडिताने कोणालाही ही बाब सांगितली नाही. वारंवार धमकी देत अत्याचार केल्याने अचानक पीडिताचे पोट दुखू लागले. ही बाब आईला सांगितली असता दवाखान्यात नेले. डॉक्टरांनी मुलगी १९ आठवड्याची गर्भवती असल्याचे सांगितले..Akola: ग्राहकांच्या १४ लाखांच्या ठेवींचा अपहार?; इसाफ स्मॉल फायनान्स बँकेतील दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा.आईने विचारपूस केली असता पीडिताने सर्व हकिगत सांगितली. यानंतर पीडितेला यवतमाळच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथे उपचार सुरु असताना आर्णी पोलिसांनी तिचे बयाण नोंदविले. पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपी दिगांबर काळू जाधवविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. आरोपीला रविवारी (ता. १९) दारव्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. पुढील तपास आर्णीचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चित्तरंजन ढेमकेवाड करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.