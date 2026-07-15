Yavatmal: निकृष्ट सोयाबीन बियाणे विकणाऱ्या कंपनीवर गुन्हा; बुस्टर प्लॅन्ट जेनेटिक्सविरोधात बाभूळगाव पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा; शासकीय अहवालात बियाणे 'अप्रमाणित'

यवतमाळ: खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाणे प्रकरणात अखेर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना हमी देत निकृष्ट आणि अप्रमाणित सोयाबीन बियाण्यांची विक्री केल्याप्रकरणी 'बुस्टर प्लॅन्ट जेनेटिक्स प्रा. लि.' (गेवराई बाजार, ता. बदनापूर, जि. जालना) या कंपनीविरुद्ध बाभूळगाव पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पंचायत समिती बाभूळगावचे बियाणे निरीक्षक तथा कृषी अधिकारी दत्तात्रय विठ्ठलराव तमलवाड यांनी याप्रकरणी फिर्याद दाखल केली. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या कंपनीचे सोयाबीन बियाणे खरेदी करून पेरणी केली होती. मात्र, पेरणीनंतर उगवण न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात तक्रारी कृषी विभागाकडे दाखल झाल्या..Vidarbha News: FDAच्या कारवाईमुळे ५० लाखांचं नुकसान, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी; गोरस भांडार प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन.तक्रारींची गंभीर दखल घेत कृषी विभागाने संबंधित बियाण्यांचे नमुने घेऊन नागपूर येथील शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले. प्रयोगशाळेच्या अहवालात हे बियाणे 'अप्रमाणित असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच बियाण्यांचे उत्पादन, पॅकिंग आणि सीलिंग यासाठी आवश्यक शासकीय प्रमाणीकरण न घेता ते प्रमाणित असल्याचा भास निर्माण करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक रोहित गंगाधर बेम्ब्रे पुढील तपास करीत आहेत..Jayant Patil : राज्याचा अर्थमंत्री कोण होणार ? जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा केला खुलासा.जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा"जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याची फसवणूक खपवून घेतली जाणार नाही. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बियाण्यांवर अवलंबून असते. 'बुस्टर प्लॅन्ट जेनेटिक्स' कंपनीवर झालेली कारवाई ही अप्रमाणित बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांसाठी कडक इशारा आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात खते व बियाण्यांच्या विक्रीवर भरारी पथके तैनात करण्यात आली असून, कुठेही गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील."— विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.