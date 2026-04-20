Yavatmal News: अल्पवयीन मुलींची परराज्यात विक्री; यवतमाळमधील भाजप नेत्याचा दावा; मंत्र्यांकडून तपासाच्या सूचना

यवतमाळ: हिंदू मुलींना पळवून नेऊन त्यांची विक्री तसेच धर्मांतर करण्याचे मोठे रॅकेट राळेगाव मतदारसंघात सक्रिय असून मागील सहा महिन्यांत ३४ आदिवासी मुलींची तस्करी झाली असल्याचा दावा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल चौहान यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी एका 'ऑडिओ क्लिप'चा दाखला दिला आहे. या आरोपांची दखल आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी घेऊन शनिवारी (ता. १८) रात्री उशिरा अप्पर पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली. तसेच प्रकरणाचा तपास करण्याच्या सूचना दिल्या. ऑडिओ क्लिपमध्ये नाव असलेल्यांची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे..राळेगाव तालुक्यातील आदिवासी समाजातील अल्पवयीन मुलींची परराज्यात विक्री होत असून यामागे मोठे रॅकेट असल्याचा चौहान यांचा आरोप आहे. या प्रकरणातील संशयित मुलींची विक्री करण्याच्या धंद्यासोबतच गोवंश तस्करी, क्रिकेट सट्टा, जुगार क्लब याशिवाय लव्ह जिहादच्या कृत्यांमध्ये देखील हे रॅकेट सहभागी असल्याचा आरोप चौहान यांनी केला आहे..भाजप कार्यकर्त्यांनी मध्यंतरी त्याबाबत पोलिसांना सूचना दिली होती. पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतल्यानंतरही पाठीशी घालत सोडून दिल्याचा आरोप भाजप कार्यकर्त्यांनी केला. त्यामुळे संबंधित पोलिसांना या प्रकरणाच्या तपासापासून दूर ठेवण्याची मागणी भाजप जिल्हाध्यक्षांनी केली आहे..जिल्हाध्यक्षांच्या आरोपांची दखल आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी घेतली. त्यांनी शनिवारी (ता. १८) रात्री राळेगाव पोलिस ठाणे गाठले. त्या ठिकाणी अप्पर पोलिस अधीक्षक अशोक थोरात यांच्याशी चर्चा करत त्यांना तपासाच्या सूचना दिल्या. घटनेचे गांभीर्य ओळखून प्रकरणाचा तपास पांढरकवडा उपविभागीय पोलिस अधिकारी रॉबिन बन्सल यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती आहे. अद्यापही पोलिस ठाण्यात कुठल्याही पालकाने अधिकृत तक्रार दाखल केलेली नाही.."राळेगाव-पांढरकवडा परिसरातील मुली बेपत्ता झाल्याची तक्रार भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. प्रफुल्ल चव्हाण आणि मंत्री अशोक उईके यांनी राळेगाव पोलिसांत दिली. शनिवारी एक क्लिप पोलिसांना मिळाली आहे. यामध्ये ज्यांची नावे घेण्यात आली, त्यांना राळेगाव पोलिस ठाण्यात बोलावून चौकशी सुरू आहे. या दोन प्रकारच्या टोळ्या दिसत आहे. मुलींना लग्न लावून देणे आणि माहेरी आले की परत न पाठविणे, असा फसवणुकीचा प्रकार दिसत आहे. एका प्रकरणात बालविवाहाचा गुन्हा निष्पन्न झाला असून, यात पाच आरोपी आहेत. संशयितांचा तपास सुरू आहे."-अशोक थोरात, अप्पर पोलिस अधीक्षक,."भाजप जिल्हाध्यक्षांनी दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. पोलिस तपास करीत असून, लवकरच सर्व बाजू पुढे येतील. अशा प्रकरणात जो दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल."-अशोक उईके,आदिवासी विकास मंत्री.