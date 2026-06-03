विदर्भ

Yavatmal: साडेचार लाख हेक्टरवर ‘पांढर्‍या सोन्या’चा डोलारा; कापूस बियाणे विक्रीला सुरवात; खरीप हंगामासाठी कृषी बाजारपेठ सज्ज

Cotton Cultivation Expected on 4.55 Lakh Hectares: साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर कपाशीची लागवड अपेक्षित असल्याने कापूस बियाण्यांच्या विक्रीला सुरुवात झाली असून शेतकरी बियाणे, खते आणि कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुढे सरसावले आहेत.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ: मॉन्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागताच जिल्ह्यात खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे. शेतकर्‍यांनी कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेकडे धाव घेतली आहे. यंदा जिल्ह्यात तब्बल साडेनऊ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी होण्याचा अंदाज असून त्यातील जवळपास 50 टक्के म्हणजे चार लाख 55 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड होणार असल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.

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