यवतमाळ: मॉन्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागताच जिल्ह्यात खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे. शेतकर्यांनी कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेकडे धाव घेतली आहे. यंदा जिल्ह्यात तब्बल साडेनऊ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी होण्याचा अंदाज असून त्यातील जवळपास 50 टक्के म्हणजे चार लाख 55 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड होणार असल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. .शासनाच्या निर्देशानुसार कापूस बियाण्यांच्या विक्रीला सुरुवात झाली असून अनेक कृषी सेवा केंद्रांवर बियाण्यांची बुकिंग आधीच पूर्ण झाली आहे. आगामी हंगामात कापसाचे क्षेत्र पुन्हा एकदा सर्वाधिक राहणार असल्याने बियाणे कंपन्या, कृषी सेवा केंद्रे आणि कृषी विभागानेही मोठ्या प्रमाणात तयारी करून ठेवली आहे. कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या यवतमाळमध्ये कापूस हे आजही शेतकर्यांचे प्रमुख नगदी पीक आहे..IPO Alert: ₹15 हजारांचे होऊ शकतात ₹20 हजार! 33% GMP सह 631 कोटींचा IPO आजपासून खुला; जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स.गेल्या काही वर्षांतील दरातील चढ-उतार, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि हवामानातील अनिश्चितता असूनही शेतकर्यांचा कापसावरील विश्वास कायम असल्याचे यंदाच्या संभाव्य लागवड क्षेत्रावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात पुन्हा एकदा ‘पांढर्या सोन्या’चीच सर्वाधिक पेरणी होणार आहे. शेतकर्यांनी आतापासूनच बियाणे, खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि कीटकनाशकांचा साठा करण्यास सुरुवात केली आहे. खरीप हंगामावरच वर्षभराचे अर्थकारण अवलंबून असल्याने कोणतीही जोखीम टाळण्यासाठी शेतकरी नियोजनबद्ध तयारी करीत आहेत..चांगल्या प्रतीचे आणि अधिक उत्पादन देणारे वाण मिळविण्यासाठी अनेक ठिकाणी कृषी सेवा केंद्रांवर चौकशी वाढली आहे. कृषी विभागानेही यंदाच्या हंगामासाठी आवश्यक कृषी निविष्ठांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा केला आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग यांसह इतर पिकांसाठी लागणार्या बियाण्यांचा पुरवठा सुरळीत राहील, असे विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पेरणीच्या काळात बियाण्यांची टंचाई निर्माण होणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. काही विशिष्ट आणि लोकप्रिय कपाशी वाणांना शेतकर्यांची मोठी पसंती मिळत असल्याने काही भागांत या बियाण्यांची मागणी वाढली आहे. परिणामी काही कृषी केंद्रांवर कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा अधिक दराने बियाणे विक्री होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. यावर कृषी विभागाने लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त होत आहे..देशातील ३२ हजार टन सोन्यावर मोदी सरकारची नजर; १ टक्के जरी बाजारात आलं तरी टेन्शन मिटणार, नेमकी काय आहे योजना?.कपाशी बियाण्यांचा पुरेसा साठायंदाच्या संभाव्य लागवडीचा विचार करून जिल्ह्यासाठी आवश्यक प्रमाणात कपाशी बियाण्यांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. विविध कंपन्यांची बियाणे पाकिटे बाजारात दाखल झाली असून शेतकर्यांना पसंतीनुसार वाण उपलब्ध होत आहेत. याशिवाय सोयाबीनसाठी महाबीज तसेच खासगी कंपन्यांचे बियाणे उपलब्ध असून ग्राम बीजोत्पादन मोहिमेतून तयार झालेले बियाणे आणि शेतकर्यांकडे असलेले स्वबियाणेही मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.