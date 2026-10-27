CrimeNews: आजाराचा गैरफायदा घेत महिलेशी गैरवर्तन ; संशयिताला अटक, गर्भवती असल्याचे रुग्णालयाच्या पत्रातून उघड

महागाव (जि. यवतमाळ): मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या २९ वर्षीय महिलेवरील कथित अत्याचाराच्या प्रकरणात महागाव पोलिसांनी एका संशयिताला अटक केली. रुग्णालयाकडून मिळालेल्या पत्रानंतर उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयिताचा शोध घेतला.सोमेश ऊर्फ सोमनाथ ऊर्फ डॉन रमेश पुंडे (वय २७, रा. वेणी धरण, ता. महागाव) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी यवतमाळ येथील शासकीय रुग्णालयाकडून महागाव पोलिसांना पत्र प्राप्त झाले. त्यात संबंधित महिला १९ आठवडे एक दिवसांची गर्भवती असल्याचे नमूद होते. उपचारासाठी महिलेला वसंतराव नाईक शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. महिलेच्या आईकडे चौकशी केली असता, ती वेणी धरण व सवना परिसरात फिरत असल्याची माहिती मिळाली. तिच्या मानसिक स्थितीचा गैरफायदा घेऊन अनोळखी व्यक्तीने अत्याचार केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. .आईच्या जबाबावरून महागाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पोलीस अधीक्षक अशोक थोरात आणि उमरखेडचे सहायक पोलिस अधीक्षक तथा उपविभागीय पोलिस अधिकारी गौरव कायंदे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पोलीस निरीक्षक सेवानंद वानखडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस उपनिरीक्षक किशोर मुरकुटे, पोलिस हवालदार केशव चव्हाण, वसीम शेख तसेच पोलिस अंमलदार अशोक धिरे व सुनील जाधव यांनी कारवाईत सहभाग घेतला. प्रकरणाचा पुढील तपास महागाव पोलिस करीत आहेत..गोपनीय माहितीच्या आधारे अटकगुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी तपास पथक नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस निरीक्षक सेवानंद वानखडे यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने वेणी धरण व सवना परिसरात तपास सुरू केला. गस्त वाढविण्यासह गोपनीय माहितीच्या आधारे संशयिताचा शोध घेण्यात आला. त्यानंतर सोमेश पुंडे याला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली. २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्याला अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.