विदर्भ

CrimeNews: आजाराचा गैरफायदा घेत महिलेशी गैरवर्तन ; संशयिताला अटक, गर्भवती असल्याचे रुग्णालयाच्या पत्रातून उघड

Yavatmal Crime Suspect Arrested : यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव येथे मानसिक आजाराने ग्रस्त २९ वर्षीय महिला गर्भवती असल्याचे रुग्णालयाच्या पत्रातून समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. महिलेच्या मानसिक स्थितीचा गैरफायदा घेतल्याच्या संशयावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला
Mahagaon police arrest a suspect while investigating an alleged case of exploitation of a woman.

Mahagaon police arrest a suspect while investigating an alleged case of exploitation of a woman.

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सकाळ वृत्तसेवा
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महागाव (जि. यवतमाळ): मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या २९ वर्षीय महिलेवरील कथित अत्याचाराच्या प्रकरणात महागाव पोलिसांनी एका संशयिताला अटक केली. रुग्णालयाकडून मिळालेल्या पत्रानंतर उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयिताचा शोध घेतला.

सोमेश ऊर्फ सोमनाथ ऊर्फ डॉन रमेश पुंडे (वय २७, रा. वेणी धरण, ता. महागाव) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे.

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