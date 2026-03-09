Yavatmal Accident: जनावर आडवे आले आणि शिक्षकाचा दुर्दैवी मृत्यू; दुसरा गंभीर जखमी

ढाणकी (जि. यवतमाळ) : जनावर आडवे आल्याने झालेल्या दुचाकी अपघातात उमरखेड पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत एका शिक्षकाचा जागीच मृत्यू झाला तर दुसरा शिक्षक गंभीर जखमी झाला असून त्यांना उपचारासाठी नांदेड येथे हलवण्यात आले आहे. ढाणकी-बिटरगाव मार्गावरील जोशी यांच्या शेताजवळ शनिवारी (ता. ७ना) रात्री ही दुर्दैवी घटना घडली..ओमप्रकाश बोरीकर (वय ३८) असे मृत शिक्षकाचे नाव असून रामदास शेळके हे शिक्षक गंभीर जखमी झाले आहे. दोन्ही शिक्षक दुचाकीने बिटरगाववरून ढाणकीकडे येत होते. जोशी यांच्या शेताजवळ अचानक एक जनावर रस्त्यावर आडवे आले..वेगात असलेल्या दुचाकीची या जनावराला जोरात धडक बसली. या भीषण धडकेत ओमप्रकाश बोरीकर यांचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले आणि दोघेही रस्त्यावर आदळले. यात बोरीकर यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..तर दूर फेकले गेलेले दुसरे शिक्षक रामदास शेळके हे गंभीर जखमी झाले. यावेळी रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्यांनी दोघांनाही तातडीने ढाणकी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी ओमप्रकाश बोरीकर यांना मृत घोषित केले. जखमी रामदास शेळके यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून त्यांना पुढील उपचारासाठी तातडीने नांदेड येथे हलवण्यात आले आहे..Phulambri Accident : भावाला नव्हे तर बहिणीलाही मृत्यूने गाठले..! निशाची मृत्यूशी झुंज अयशस्वी.शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कारमृत ओमप्रकाश बोरीकर यांचे शवविच्छेदन केल्यानंतर त्यांचा मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. उमरखेड तालुक्यातील गाडीबोरी या त्यांच्या मूळगावी शोकाकूल वातावरणात रविवारी (ता. ८) अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांचे पश्चात पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे. एक हसतमुख शिक्षक हरपल्याने गाडी बोरीसह ढाणकी परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.