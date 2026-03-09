Yavatmal Accident: जनावर आडवे आले आणि शिक्षकाचा दुर्दैवी मृत्यू; दुसरा गंभीर जखमी

विदर्भ

Bike accident: ढाणकी (ता. यवतमाळ) येथे जनावर आडवे आल्यामुळे दुचाकी अपघात झाला, ज्यात उमरखेड पंचायत समितीचे शिक्षक ओमप्रकाश बोरीकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. दुसरे शिक्षक रामदास शेळके गंभीर जखमी झाले असून त्यांना नांदेड येथे उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे.
ढाणकी (जि. यवतमाळ) : जनावर आडवे आल्याने झालेल्या दुचाकी अपघातात उमरखेड पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत एका शिक्षकाचा जागीच मृत्यू झाला तर दुसरा शिक्षक गंभीर जखमी झाला असून त्यांना उपचारासाठी नांदेड येथे हलवण्यात आले आहे. ढाणकी-बिटरगाव मार्गावरील जोशी यांच्या शेताजवळ शनिवारी (ता. ७ना) रात्री ही दुर्दैवी घटना घडली.

