Yavatmal News: जनगणनेतील चौघांच्या बदल्या रद्द; उर्वरित आदेश निर्गमित; कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

यवतमाळ: जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आटोपून आता दहा दिवस लोटले आहे. दरम्यान, जनगणनेसाठी 'ड्यूटी' लागलेल्या दोन विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक, अशा चौघांच्या बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश सोमवारी (ता. २७) निर्गमित करण्यात आले आहे. बदल्या झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलीच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या साधारणतः मे महिन्यात होतात. यंदा मात्र एप्रिल महिन्यातच बदल्यांचे सत्र आटोपून घेण्यात आले. या बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यापूर्वीच बदल्यांच्या अनुषंगाने शासनाचे पत्र धडकले.यात पत्रानुसार जनगणनेत 'ड्यूटी' लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची बदली रद्द करावी, असे स्पष्ट करण्यात आल्याने इतरही कर्मचाऱ्यांना बदल्यांतून सूट मिळेल, असे वाटत होते. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बदल्या जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. केवळ बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जनगणनेत 'ड्यूटी' लागली अथवा नाही, याची माहिती संकलित करण्यात आली होती..ही माहिती नुकतीच प्राप्त झाली आहे. यामध्ये दोन विस्तार अधिकारी सांख्यिकी, एक वरिष्ठ सहाय्यक आणि एक कनिष्ठ सहाय्यक, अशा चौघांचा समावेश आहे. या चौघांपैकी तिघांची जनगणनेत 'ड्यूटी' लागलेली आहे. तर एकाची जागेवर दुसऱ्याची बदली झाल्यामुळे ती रद्द करण्यात आली आहे..दरम्यान, बदली झालेल्या संपूर्ण कर्मचाऱ्यांच्या कार्यमुक्तीची ऑर्डर काढण्यात आल्या असून, बदलीच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना रुजू व्हावे, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहे. एकंदरीत यंदा बदली सत्रांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे..पंचायत समिती प्रशासन द्विधामनस्थीतीतजनगणनेच्या पार्श्वभुमिवर जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करू नये, असे पत्र शासनाचे प्राप्त झाले होते. परंतु अनेक कर्मचारी त्या पत्राचा अर्थ वेगळ्याच पद्धतीने काढत आहे. प्रत्यक्षात मात्र, यवतमाळ जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे बदली सत्र आटोपले आहे. आता पंचायत समितीस्तरावरील बदली प्रक्रिया पार पडणे बाकी आहे. परंतु, या पत्रामुळे गटविकास अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सध्यातरी पंचायत समिती प्रशासन द्विधामनस्थीतीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.