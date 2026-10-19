Yavatmal News: २४ तासांत दोन शेतकरी पुत्रांची जीव संपवला ;यवतमाळ जिल्ह्यातील घटना; नापिकी व कर्जाला कंटाळून कवटाळले मृत्यूला

यवतमाळ: दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये जिल्ह्यात चोवीस तासांत नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून दोन शेतकरी पुत्रांनी मृत्यूस कवटाळले. चोवीस तासांत घडलेल्या या शेतकरी आत्महत्यांमुळे सर्वत्र शोककळा पसरली आहे. पहिल्या घटनेत आर्णी तालुक्यातील सावळी सदोबा परिसरातील केळझरा येथे विषारी औषध प्राशन करून एका शेतकरी पुत्राने आत्महत्या केली. ही घटना शनिवारी (ता. १८) रात्री उशिरा उघडकीस आली. .चरण वामन जाधव (वय ४२) असे मृताचे नाव आहे. चरण जाधव यांच्या वडिलांच्या नावे शेती असून, या शेतीवर बँकेचे ९१ हजार रुपयांचे कर्ज आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे ते मागील काही दिवसांपासून चिंतेत होते. याच विवंचनेतून त्यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलल्याची माहिती नातेवाइकांनी दिली. या घटनेमुळे केळझरा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. चरण जाधव यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी आणि दोन मुले असा परिवार आहे..अशाच प्रकारची दुसरी घटना दारव्हा तालुक्यातील फुबगाव येथे घडली. विष प्राशन केलेल्या शेतकरी पुत्राचा रविवारी (ता. १८) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अशोक वामन भिमटे (वय ४७) असे मृताचे नाव आहे. दुष्काळी परिस्थिती आणि खासगी कर्जाच्या चिंतेतून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जाते. अशोक भिमटे हे शुक्रवारी (ता. १६) दुपारच्या सुमारास घरी एकटे असताना त्यांनी विष प्राशन केले होते..ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी प्रथम दारव्हा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, प्रकृती गंभीर असल्याने यवतमाळ येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र तेथे उपचारादरम्यान रविवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. अशोक भिमटे यांच्या आईच्या नावावर शेती असून ते शेतीची जबाबदारी सांभाळत होते. मात्र, दुष्काळामुळे शेतीसमोरील वाढत्या अडचणी आणि खासगी कर्जाच्या ओझ्यामुळे ते चिंतेत होते, असे सांगण्यात येते. त्यांच्या मागे आई, पत्नी, भाऊ आणि दोन मुले असा परिवार आहे. कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.