विदर्भ

Yavatmal Loan Waiver Issue: कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याची आत्महत्या

Farmer’s Name Missing From Loan Waiver List: कर्जमाफीची यादी जाहीर झाल्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यातील अशा घटनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली असून, शासनाच्या मदतीकडे लक्ष लागले आहे.
Yavatmal Loan Waiver Issue

Yavatmal Loan Waiver Issue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नेर (जि. यवतमाळ) : कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत नाव समाविष्ट नसल्याने चिंतेत असलेल्या नेर तालुक्यातील आजंती येथील ५८ वर्षीय शेतकऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केली. बबन सुखदेव पवार असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

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