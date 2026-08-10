Yavatmal Loan Waiver Issue: कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याची आत्महत्या

नेर (जि. यवतमाळ) : कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत नाव समाविष्ट नसल्याने चिंतेत असलेल्या नेर तालुक्यातील आजंती येथील ५८ वर्षीय शेतकऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केली. बबन सुखदेव पवार असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बबन पवार हे शुक्रवारी (ता. ७) आपल्या दोन एकर शेतात गेले होते. यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याने ते आधीच विवंचनेत होते. त्यातच शासनाच्या कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत आपले नाव नसल्याने ते अधिकच चिंतेत असल्याचे त्यांच्या कुटुंबियांनी सांगितले. शुक्रवारी रात्री त्यांनी शेतातच विषारी औषध प्राशन केले..Balapur Firing Incident: शेतकऱ्याचा भरदिवसा गोळ्या झाडून खून; शेतीचा वाद; अंधाधुंद गोळीबार; आरोपी फरार, अकोल्यात खळबळ.दरम्यान, वडील घरी परत न आल्याने मुलगा देवानंद पवार यांनी शेतात जाऊन त्यांचा शोध घेतला. प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना तातडीने नेर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी यवतमाळ येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..देवानंद पवार यांनी सांगितले की, त्यांच्या वडिलांकडे सुमारे ६०हजार रुपयांचे कर्ज होते. कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत नाव न आल्याने ते आठ दिवसांपासून चिंतेत होते. बबन पवार यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले, सुना व एक मुलगी असा परिवार आहे..शाळांना यंदा ११ दिवस दिवाळी सुट्टी! शैक्षणिक वर्षात २३७ दिवस अध्यापनाचे अन् शिक्षकांना १२८ दिवस सुट्ट्या; यंदा वार्षिक परीक्षा एप्रिलअखेर, वाचा....या घटनेमुळे आजंती परिसरात शोककळा पसरली आहे. आॅगष्टच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य शासनाने कर्ज माफी केलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर केली. यात नावे नसल्याने रामकृष्ण साहेबराव दांडेगावकर (वय ४३) तर तुपटाकळी येथील शेतकरी बालाजी पुंडलिक ठाकरे यांनी आत्महत्या केल्याची घटना गेल्या दोनच दिवसापुर्वी घडली होती. यादी जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या चार दिवसात ही तिसरी घटना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.