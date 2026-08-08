विदर्भ

Farmer Loan Waiver Crises: कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलले; उमरखेड तालुक्यातील अंबाळी येथील घटना; सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगर

Farmer Loan Waiver List Controversy: कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी रामकृष्ण दांडेगावकर यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची घटना समोर आली.
Farmer Loan Waiver Crises

Farmer Loan Waiver Crises

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सकाळ वृत्तसेवा
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उमरखेड (जि.यवतमाळ): शासनाच्या कर्जमाफीच्या यादीत नाव न आल्याने, सततची नापिकी, थकीत पीककर्ज आणि पत्नीच्या उपचाराची आर्थिक विवंचना या संकटांनी ग्रासलेल्या उमरखेड तालुक्यातील अंबाळी येथील अल्पभूधारक शेतकरी रामकृष्ण साहेबराव दांडेगावकर (वय ४३) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना शुक्रवारी (ता. ७) रोजी पोफाळी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील हर्षी येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रामकृष्ण दांडेगावकर यांच्या नावावर अंबाळी शिवारातील गट

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