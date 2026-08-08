Farmer Loan Waiver Crises: कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलले; उमरखेड तालुक्यातील अंबाळी येथील घटना; सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगर

उमरखेड (जि.यवतमाळ): शासनाच्या कर्जमाफीच्या यादीत नाव न आल्याने, सततची नापिकी, थकीत पीककर्ज आणि पत्नीच्या उपचाराची आर्थिक विवंचना या संकटांनी ग्रासलेल्या उमरखेड तालुक्यातील अंबाळी येथील अल्पभूधारक शेतकरी रामकृष्ण साहेबराव दांडेगावकर (वय ४३) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना शुक्रवारी (ता. ७) रोजी पोफाळी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील हर्षी येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रामकृष्ण दांडेगावकर यांच्या नावावर अंबाळी शिवारातील गट.क्रमांक १०६/०६ मध्ये १ हेक्टर २० आर शेती आहे. त्यांनी २०१८ मध्ये पीककर्ज घेतले होते. मात्र, सलग नापिकीमुळे हे कर्ज फेडणे शक्य झाले नाही. त्यातच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि पत्नीच्या आजारावरील उपचारासाठी पैशांची मोठी अडचण निर्माण झाली होती. याच दरम्यान शासनाची पीककर्जमाफीची यादी जाहीर झाली. मात्र, त्या यादीत स्वतःचे नाव नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर रामकृष्ण हे प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते. .ओडिसावरून सोलापुरात येणारा साडेसहा कोटींचा गांजा पकडला! पुण्याच्या ‘कस्टम’ची कारवाई; ट्रकमध्ये भाजीपाल्याच्या क्रेटखाली लपिवली गांजाची ४६ पोती.‘माझे नाव यादीत नाही, ’ अशी खंत ते वारंवार परिवारातील सदस्याकडे व्यक्त करीत असल्याचे त्यांच्या नातेवाईकांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. ५ ऑगस्ट रोजी ते पत्नीसोबत सासरवाडी हर्षी येथे गेले. दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता.६ ) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली..Bhandara School Incident: आठवीच्या २ विद्यार्थ्यांनी ओढली सिगारेट; तिसऱ्याच्या तोंडात टाकला धूर; जि. प. च्या शाळेतील प्रकार.शेतातील विहिरीत आढळला शेतकऱ्याचा मृतदेहदिग्रस (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील तुपटाकळी येथील शेतकरी बालाजी पुंडलिक ठाकरे (वय ५०) यांचा मृतदेह गुरुवारी (ता. ६) दुपारी एक वाजताच्या दरम्यान त्यांच्या स्वतःच्या शेतातील विहिरीत आढळून आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, बालाजी ठाकरे हे सकाळी नेहमीप्रमाणे शेतात गेले होते. दुपारी त्यांच्या शेतातील बाकड्याजवळ मोबाईल, खिशातील पैसे तसेच विहिरीजवळ बूट आढळून आल्याने शेतमजुरांना संशय आला. त्यानंतर तातडीने शोध घेण्यात आला असता विहिरीत त्यांचा मृतदेह आढळला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.