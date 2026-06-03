यवतमाळ: आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांसाठी कर्जमाफी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता सहकार विभागाकडून योजनेच्या अटी, शर्थी आणि पात्रतेचे निकष जाहीर करणारे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यानंतर लाभार्थी शेतकर्यांची अंतिम यादी निश्चित होणार आहे..कर्जबाजारी शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाकडे कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. नापिकी, अनियमित पाऊस, वाढलेला उत्पादन खर्च, बाजारातील चढ-उतार आणि कृषीमालाला न मिळणारा हमीभाव यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत..IPO Alert: ₹15 हजारांचे होऊ शकतात ₹20 हजार! 33% GMP सह 631 कोटींचा IPO आजपासून खुला; जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स.अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा निर्णय हा शेतकर्यांसाठी आधार ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. जिल्ह्यात या योजनेचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात 1 लाख 32 हजार 119 थकीत सभासद आहेत. यापैकी 1 लाख 31 हजार 789 शेतकर्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच थकीत कर्जदार शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट झाल्याचे स्पष्ट होत आहे..या शेतकर्यांकडे असलेली थकीत मुद्दल 768 कोटी रुपये आहे. याशिवाय व्याजाची रक्कम 635 कोटी रुपयांवर पोहोचली असून एकूण थकीत कर्जाची रक्कम 1422 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. त्यामुळे शासनाच्या कर्जमाफी निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सहकारी बँकिंग व्यवस्थेलाही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी नेमके कोणते शेतकरी पात्र ठरणार, कर्जाची कालमर्यादा काय असेल, नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन योजना असेल का, तसेच कोणत्या प्रकारच्या कर्जांचा समावेश केला जाणार, याबाबतची उत्सुकता कायम आहे..Delhi Restaurant Fire : दिल्लीत रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग, २१ जणांचा होरपळून मृत्यू; आपचे माजी आमदार घटनास्थळी दाखल.सहकार विभागाचे परिपत्रक प्रसिद्ध झाल्यानंतर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत. जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना आणि विविध कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने व्हावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. मागील कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक पात्र शेतकरी वंचित राहिल्याचा अनुभव असल्याने यावेळी कोणत्याही शेतकर्यावर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचनांकडे आता जिल्ह्यातील सव्वा लाखांहून अधिक शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे..ठळक मुद्देदोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी1 लाख 32 हजार 119 थकीत सभासद1 लाख 31 हजार 789 शेतकर्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोडमुद्दल 768 कोटी रुपयेव्याजाची रक्कम 635 कोटी रुपयेएकूण थकीत 1422 कोटी रुपये .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.