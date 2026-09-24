यवतमाळ - पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप पिके संकटात सापडलेली असताना दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी आलेल्या मंत्र्यांच्या ताफ्यासमोरच शेतकर्यांचा संताप उफाळून आला. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके पीक परिस्थितीची पाहणी करीत असताना घारफळ येथे संतप्त शेतकर्यांनी त्यांच्या वाहनांचा ताफा अडविला. पिके हातची गेली असताना वीजपुरवठ्याच्या समस्येनेही शेतकर्यांना त्रस्त केले असल्याची व्यथा यावेळी मांडण्यात आली..पालकमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, आमदार किसन वानखेडे, राजू तोडसाम यांनी गुरुवारी (ता. 24) बाभूळगाव तालुक्यातील गवंडी, सारफळ तसेच घारफळ येथे पीक पाहणी केली. पावसाअभावी सोयाबीन, कापूस यासह खरीप पिकांची अवस्था बिकट झाली आहे. अनेक भागांत पिकांना निर्णायक टप्प्यावर पाण्याची गरज असताना पावसाने मोठा खंड दिला आहे..त्यामुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती शेतकर्यांनी व्यक्त केली. अशा परिस्थितीत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असतानाही पुरेसा आणि अखंडित वीजपुरवठा मिळत नसल्याने शेतकर्यांचा संताप आणखी वाढला आहे. घारफळ येथे ताफा अडवून शेतकर्यांनी मंत्र्यासमोर वीजपुरवठ्याची समस्या मांडली..पूर्ण वेळ वीज मिळत नसल्यामुळे ओलिताची सोय असतानाही पिकांना पाणी देता येत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. पावसाने दगा दिला आणि वीजपुरवठ्यानेही साथ सोडली, तर शेतकर्यांनी पिके वाचवायची तरी कशी, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे केवळ पीक पाहणी न करता प्रत्यक्ष शेतकर्यांच्या समस्या समजून घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..पोलिसांनी शेतकर्यांना बाजूला केलेमंत्र्यांचा ताफा अडविल्यानंतर काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून शेतकर्यांना रस्त्याच्या बाजूला केले. त्यामुळे शेतकर्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दुष्काळाच्या झळा सोसणार्या शेतकर्यांचा आक्रोश ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना बाजूला करण्यात आल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. शेतकर्यांनी वीज आणि पिकांच्या नुकसानीचे प्रश्न उपस्थित केले. या पाहणीनंतर शेतकर्यांना प्रत्यक्ष मदत आणि वीजपुरवठ्याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.