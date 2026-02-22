Yavatmal Accident: पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोडीला गेले, ट्रॅक्टर अपघातात चौघांचा मृत्यू; सर्वजण एकमेकांचे नातेवाईक

पुसद (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील गोपवाडी गावावर काळाने घाला घातला आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी कर्नाटकात ऊसतोड मजुरीसाठी गेलेल्या चार कामगारांचा ट्रॅक्टर अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे..या हृदयद्रावक घटनेमुळे संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले आहे. ही घटना शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर शनिवारी (ता. २१) पहाटे दोनच्या सुमारास कर्नाटक राज्यातील बागलकोट जिल्ह्यातील जमखंडी मार्गावर घडली..ऊस कारखाना बंद झाल्यानंतर मजूर आपल्या गावी परत येत असताना त्यांच्या ट्रॅक्टरची ट्रॉली अनियंत्रित होऊन रस्त्यालगतच्या खड्ड्यात कोसळली. या भीषण अपघातात मनीष पांडे (वय २३), हलकी पांडे, लक्ष्मी चिरमिरे (वय २७) आणि रेखा बोके यांचा जागीच मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे चारही मृतक एकमेकांचे नातेवाईक आहेत..अपघातात अन्य दहा मजूर जखमी झाले असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणी जमखंडी ग्रामीण पोलिस ठाणे येथे गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे..Phulambri Accident : भावाला नव्हे तर बहिणीलाही मृत्यूने गाठले..! निशाची मृत्यूशी झुंज अयशस्वी.गेल्या चार महिन्यांपासून कर्नाटकात ऊसतोड मजुरी करणाऱ्या या कुटुंबावर नियतीने असा घाला घातल्याने गोपवाडी गावात शोककळा पसरली असून ग्रामस्थांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. गरीब कष्टकऱ्यांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या असुरक्षित वाहतुकीच्या प्रश्नावर आता तरी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.