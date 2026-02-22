विदर्भ

Yavatmal Accident: पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोडीला गेले, ट्रॅक्टर अपघातात चौघांचा मृत्यू; सर्वजण एकमेकांचे नातेवाईक

Yavatmal News: यवतमाळ जिल्ह्यातील गोपवाडी गावातील चार ऊसतोड मजुरांचा कर्नाटकातील बागलकोट येथे ट्रॅक्टर अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. सर्व मृतक एकमेकांचे नातेवाईक असून गावावर शोककळा पसरली आहे.
पुसद (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील गोपवाडी गावावर काळाने घाला घातला आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी कर्नाटकात ऊसतोड मजुरीसाठी गेलेल्या चार कामगारांचा ट्रॅक्टर अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

