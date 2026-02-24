Yavatmal Hailstorm

Yavatmal Hailstorm

sakal

विदर्भ

Yavatmal Hailstorm: यवतमाळ जिल्ह्याला गारपीट, अवकाळी पावसाचा तडाखा; शेतकरी हवालदिल, गहू, हरभरा, भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान

Crop Damage: यवतमाळ जिल्ह्यात गारपीट व अवकाळी पावसाने गहू, हरभरा व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान केले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटामुळे तातडीची मदत देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
Published on

यवतमाळ : जिल्ह्यात झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अचानक कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे गहू, हरभरा आणि भाजीपाला पिकांवर विपरीत परिणाम झाला असून अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

Loading content, please wait...
Yavatmal
rain
Farmer
Agriculture Loss
rain damage crops