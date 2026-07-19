विदर्भ

Yavatmal: शाळेच्या वेळेत मुख्याध्यापिका झोपेत, मद्यधुंद पती मुख्याध्यापकांच्या खुर्चीत

Complaint Filed Against School Head: यवतमाळ जिल्ह्यातील खंडाळा जिल्हा परिषद शाळेत मुख्याध्यापिका शाळेच्या वेळेत झोपेत आढळल्याचा आणि त्यांच्या पतीने मद्यधुंद अवस्थेत मुख्याध्यापकांच्या खुर्चीत बसल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेर : चक्क शाळेच्या वेळेतच मुख्याध्यापिका अत्यंत गाढझोपेत आढळून आल्याचा आरोप तालुक्यातील खंडाळा ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुधीर ढोके यांनी गटशिक्षणाधिकारी मंगेश देशपांडे यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली. दरम्यान, संतप्त पालकांनी शाळेला कुलूप ठोकले असून, संबंधित शिक्षिकेची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी केली.

Loading content, please wait...
Yavatmal
vidarbha
school
Complaint