Yavatmal: शाळेच्या वेळेत मुख्याध्यापिका झोपेत, मद्यधुंद पती मुख्याध्यापकांच्या खुर्चीत

नेर : चक्क शाळेच्या वेळेतच मुख्याध्यापिका अत्यंत गाढझोपेत आढळून आल्याचा आरोप तालुक्यातील खंडाळा ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुधीर ढोके यांनी गटशिक्षणाधिकारी मंगेश देशपांडे यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली. दरम्यान, संतप्त पालकांनी शाळेला कुलूप ठोकले असून, संबंधित शिक्षिकेची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी केली..गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षांचा मुलगा दुपारी शाळेतून अचानक घरी आला. घरी पोचताच मुलाने ‘मॅडम’र शाळेत झोपून असल्याची माहिती दिली. या गंभीर प्रकरणानंतर सुधीर ढोके थेट शाळेत पोहचले असता, संबंधित शिक्षिका झोपलेल्या अवस्थेत आढळून आल्या. तसेच पती शिक्षक नसतानाही थेट मुख्याध्यापकांच्या खुर्चीवर मद्यधुंद अवस्थेत बसून होता. विशेष म्हणजे मद्यधुंद अवस्थेत त्याने पालकांशी अरेरावी व दमदाटी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..Nagpur: साखरेच्या दराचा नवा उच्चांक प्रतिकिलो दर ५० ते ५२ रुपयांवर;सणासुदीत अजून महागण्याची शक्यता.ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित शिक्षिका रुजू झाल्यापासून पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर व पटसंख्येवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना या शाळेतून काढून नेर येथील इतर शाळांमध्ये प्रवेश दिला. शिक्षिका नियमित वेळेत शाळेत उपस्थित राहत नसून, विचारणा करणाऱ्यांना धमकावल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच निवडणुकीच्या ‘एसआयआर’ संदर्भातील जबाबदारीही त्यांनी व्यवस्थितरीत्या पार पाडली नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..घटनेची माहिती मिळताच वटफळी केंद्रप्रमुख यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. मात्र, तोपर्यंत संबंधित शिक्षिका पतीसह तेथून निघून गेल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुधीर ढोके यांच्यासह वासुदेव लोखंडे, नाना अंबाडरे, मिलिंद गेडाम, भास्कर ब्राह्मणे, केशव गजघाटे, प्रफुल गायकवाड, कल्पना लोखंडे, कल्पना अंबाडरे, नीलिमा गायकवाड, ज्योती अंबाडरे, मनीषा गजघाटे आदी पालक उपस्थित होते..Nagpur: साखरेच्या दराचा नवा उच्चांक प्रतिकिलो दर ५० ते ५२ रुपयांवर;सणासुदीत अजून महागण्याची शक्यता."या बाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. सोमवारी संबंधित शिक्षिकेविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करून वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, तत्पूर्वी त्यांची तात्पुरती बदली करण्यात आली आहे."- मंगेश देशपांडे, गटशिक्षणाधिकारी, यवतमाळमद्यधुंद पती मुख्याध्यापकांच्या खुर्चीतखंडाळा जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा पती शिक्षक नाही. परंतु, एका दिवशी त्यांचा पती मद्यधुंद अवस्थेत शाळेत पोचला. तेव्हा ते चक्क मुख्याध्यापकांच्या खुर्चीत बसला होता. पालकांनी त्या ह्याबाबत विचारणा केली असता, त्यांनीसुद्धा पालकांसोबत अरेरावी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.