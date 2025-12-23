विदर्भ

Illegal Moneylending: यवतमाळात ७० हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत; अवैध कर्जाच्या दोनशे तक्रारी, यंदाचा हंगाम आणखी जड जाणार

Illegal Moneylending Exploits Farmers in Yavatmal: यवतमाळमध्ये अवैध सावकारीतून शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने ७० हेक्टर जमीन सावकारांकडून मुक्त केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ : अवैध सावकारीतून अनेक हेक्टर जमिनी सावकारांनी ताब्यात घेतल्या आहे. याबाबत २१२ तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाखल आहेत. यातील १२० प्रकरणे निकाली काढून ७० हेक्टर जमीन सावकारांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यात यश आले आहे.

