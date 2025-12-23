Illegal Moneylending: यवतमाळात ७० हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत; अवैध कर्जाच्या दोनशे तक्रारी, यंदाचा हंगाम आणखी जड जाणार

यवतमाळ : अवैध सावकारीतून अनेक हेक्टर जमिनी सावकारांनी ताब्यात घेतल्या आहे. याबाबत २१२ तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाखल आहेत. यातील १२० प्रकरणे निकाली काढून ७० हेक्टर जमीन सावकारांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यात यश आले आहे..सावकारांकडून कर्जदार शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे. यंदाचा हंगाम शेतकऱ्यांच्या विपरीत आहे. अनेक ठिकाणी पीकच खरडून गेले. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्न तर दूरच लावलेला खर्चही निघालेला नाही..अशा स्थितीत अव्वाच्या सव्वा व्याज दर आकारून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. कायदा अंमलात आल्यापासून जिल्हा उपनिबंधकांकडे २१२ तक्रारी झाल्या आहेत. यातील १२० प्रकरणे निकाली काढली आहेत..९२ प्रकरण प्रलंबित असून यातील ४५ प्रकरणे अहवालासाठी बंद आहे. जिल्ह्यात परवानाधारक ११५ सावकारांनी तीन हजार ४५२ कर्जदारांना चार कोटी ४१ लाख ३४ हजार रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. ज्या जिल्हा बँका सक्षम आहे. त्याठिकाणी परवानाधारक सावकारांकडून शेती तसेच बिगर शेती कर्ज घेण्याचे प्रमाण तुलनेने अत्यंत कमी आहे..जिल्हा बँक सक्षम नसल्यास शेतकऱ्यांची सावकारीच्या माध्यमातून पिळवणूक होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जिल्ह्यालगत असलेल्या अनेक जिल्ह्याची स्थिती पाहता तसे लक्षात येते. त्याठिकाणी बँकापेक्षा परवानाधारक सावकारीतून झालेले कर्ज वाटप अधिक असल्याचे दिसून येत आहे..शिक्षा, दंडाची तरतूदप्रकार\tकारावास\tदंडविनापरवाना सावकारी\t५ वर्षे\t५० हजारखोट्या नावाने परवाना\t१ वर्षे\t१५ हजार (व्यक्ती)वचनपत्रांत चुकीची नोंद\t३ वर्षे\t२५ हजारव्याज आकारणी उल्लंघन\t००\t२५ ते ५० हजार वसुलीसाठी तगादा\t२ वर्षे\t५ हजार .Amravati News: अमरावती जिल्ह्यात ९२ हजार सावकारी कर्जदार; १३० कोटींचे वितरण, २४ अवैध सावकारांविरुद्ध धाडी, दोघांविरुद्ध फौजदारी.अवैध तसेच शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या सावकारीला लगाम लागणार आहे. अवैध सावकारी कमी करण्यासाठी निबंधक कार्यालयाचे काम सुरू आहे. शेती तसेच विनाशेती कर्जाचे तारण, विनातारण दर निश्चित केले आहे. यानंतर जास्त व्याज आकारणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.- नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.