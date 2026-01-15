विदर्भ

Yavatmal Ancient Shivalinga : कळंबमध्ये जमिनीतून प्रकटले महादेवाचे रूप! खोदकामात सापडले दहाव्या शतकातील पुरातन शिवलिंग आणि नंदी

Kalamb Archaeological Finding : कळंब येथे बांधकामासाठी खोदकाम करत असताना दहाव्या शतकातील कोरीव शिवलिंग आणि नंदीच्या मूर्ती सापडल्या आहेत.
Ancient Shivalinga and Nandi Idols Unearthed in Kalamb

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कळंब : चिंतामणी मंदिरामुळे कळंबची राज्यभरात ओळख आहे. त्यात आता खोदकामात शिवलिंग, नंदीच्या मूर्ती सापडल्याने आणखी भर पडली आहे. खोदकामात सापडलेल्या मूर्ती दहाव्या शतकातील असल्याचा अंदाज इतिहास तज्ज्ञांचा आहे. पुरातन काळापासून कळंबनगरी आहे.

Yavatmal
vidarbha
Archeology
Yavatmal District
devotional
religion

