देवळी : तालुक्यातून अवैध वाळू व्यवसाय चांगलाच फोफावला आहे. या वाळू घाटाच्या सीमा वादातून वाळू व्यावसायिकांमध्ये वाद होऊन एकाची सुनियोजित हत्या करण्यात आली. रवींद्र अशोक पारिसे (वय ५०, रा. अंदोरी आंजी) याची आंजी (अंदोरी) येथील वाळू व्यावसायिक रोहन देशमुख व त्याच्या सहकाऱ्यांनी अंदोरी येथून दोन किमी अंतरावर असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील एबी बारवर चाकूने भोसकून क्रूर हत्या केली. सोमवारी (ता. २०) रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली..देवळी तालुक्यामध्ये वर्धा नदीवरील आंजी, अंदोरी, शिरपूर, खर्डा, बोपापूर, रोहिणी, तांबा, कविटगाव, गुंजखेडा व इतर गावाच्या वाळू घाटावरून मोठ्या प्रमाणामध्ये वाळूचे अवैध उत्खनन करून तस्करी केली जाते..ज्या वाळू घाटावर तस्करांचे अधिपत्य असून ते इतरांना आपल्या घाटावरून वाळूचे उत्खनन करू देत नाही. अधिपत्य असलेल्या वाळू घाटावरील तस्कराच्या घाटावरून वाळूची उचल केल्यास ते परस्परांवर सशस्त्र हल्ले करतात. रवींद्र पारिसे व रोहन देशमुख यांच्यामध्ये घाटाच्या सीमेचा वाद सुरू होता. रवींद्र पारिसे यांचा काटा काढण्याच्या दृष्टिकोनातून रोहन देशमुख यांनी रवींद्र पारिसेला एबी बार वर बोलविले व तेथे वाद करून रवींद्र पारिसेला आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने चाकू, दगड व ब्लेडचे वार करून संपविले..कळंब पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रोहन देशमुख (रा. आंजी) व त्याचे सहकारी पंकज राजू जबडे, सुनील तेलरांधे, तुषार रघाटाटे ऊर्फ बाटा (तिघेही रा. देवळी) व योगेश बोटफोले हे पाचही आरोपी सध्या फरार आहे. अवैध वाळू तस्करांच्या वादाची ही पहिली घटना नसून यापूर्वीसुद्धा असे जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी देवळी येथील दोन वाळू तस्करांमध्ये भांडण होऊन एकाने हॉकी, बॅटने मारहाण करून दुसऱ्याचा हात तोडला..तसेच तांब्याकडील घाटावर कळंब भागातील एका वाळू तस्कराने वाळू चोरून नेत असताना त्याचा ट्रक जाळला होता. वाळू तस्कर राजकीय पुढाऱ्यांचे आशीर्वाद घेऊन अवैध उपसा करीत असल्याचे अनेकवार पुढे आले आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा प्रयत्न केल्यास त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. त्यामुळे शासकीय अधिकारीसुद्धा याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत..ढाबे, बार अवैध व्यवसायाचे ठिकाणअंदोरी येथून वर्धा नदी ओलांडल्यावर यवतमाळ जिल्हा सुरू होतो. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये दारू खुली असल्याने अंदोरी येथून दोन किलोमीटर अंतरावर राळेगाव मार्गावर विना परवानगीचे दोन ढाबे व परवानेधारक दोन बिअर बार असून अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे ठिकाण झालेले आहे. या ठिकाणी वाळू तस्कर दारू पिण्याकरिता येतात. वाळू उपस्याविषयी व वाळू विक्रीसंदर्भात हिशेब या ठिकाणी करतात व यातूनच वाद होऊन मारामाऱ्या करतात, शस्त्र निघतात..अंदोरी गावात पसरली शोककळा रवींद्र पारिसे हा सामाजिक कार्यकर्ता व गरजूंना मदत करणारा असल्याने त्याच्याप्रती गावामध्ये सहानुभूती होती. ऐन दिवाळीच्या दिवशी संध्याकाळी त्याच्यावर वर्धा नदीच्या तिरावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. लक्ष्मीपूजनाचा दिवस असूनसुद्धा गावकऱ्यांनी दिवाळी साजरी केली नाही. त्याच्या मृत्यूने संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. पुढील तपास कळंब पोलिस करीत आहेत..