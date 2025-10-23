विदर्भ

Yavatmal Crime: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी वाळू व्यावसायिकाची हत्या; वाळू उचल सीमेचा वाद, यवतमाळ जिल्‍ह्यातील घटना

Yavatmal News: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी यवतमाळ जिल्ह्यात वाळू व्यावसायिकाची क्रूर हत्या; अवैध वाळू व्यवसायातील सीमा वादातून तणाव वाढला. देवळी तालुक्यात वाढत्या अवैध वाळू उत्खननामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
देवळी : तालुक्यातून अवैध वाळू व्यवसाय चांगलाच फोफावला आहे. या वाळू घाटाच्या सीमा वादातून वाळू व्यावसायिकांमध्ये वाद होऊन एकाची सुनियोजित हत्या करण्यात आली. रवींद्र अशोक पारिसे (वय ५०, रा. अंदोरी आंजी) याची आंजी (अंदोरी) येथील वाळू व्यावसायिक रोहन देशमुख व त्याच्या सहकाऱ्यांनी अंदोरी येथून दोन किमी अंतरावर असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील एबी बारवर चाकूने भोसकून क्रूर हत्या केली. सोमवारी (ता. २०) रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली.

