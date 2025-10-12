Bank Fraud: बँक खात्यातून साडेआठ कोटींची फसवणूक; यवतमाळ ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार व गुन्हा दाखल

यवतमाळ : गेमींग अॅपच्या माध्यमातून बँक खात्यात व्यवहार केला. त्यानंतर तब्बल आठ कोटी ६३ लाखांची फसवणूक केल्याची बाब उजेडात आली आहे. हा प्रकार मंगळवार (ता. सात) ते शुक्रवारी (ता. दहा) या कालावधीत घडला..या प्रकरणी नेर तालुक्यातील बाणगाव येथील उकंडराव राठोड यांनी यवतमाळ ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी सहा जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंद केला आहे..पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कानाराम भगतराम जाट (खुडखुडीया) (वय २६, रा. धनारी खू. जोधपूर, राजस्थान), रवींद्र पुनीया (वय २५, रा. बनीया, राजस्थान), करमवीर सिंग (वय २५, रा. राजस्थान), श्रावण यांच्यासह इतर दोन, असे सहा जण मंगळवारी (ता. सात) शहरालगतच्या करळगाव घाटातील गावरान ढाब्यावर बसून होते. त्या ठिकाणी उपस्थित उकंडराव राठोड यांच्यासह इतरांना ट्रेडिंग कंपनीत काम करीत असल्याचे आरोपींनी सांगितले..त्यात बेंबळा व्हेली शेतकरी उत्पादक कंपनीशी करार करून कंपनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधासुद्धा उपलब्ध करून व्यवहाराकरिता ५० लाख रुपये देण्यात येईल, असा बनाव केला. दरम्यान, उपस्थितांचे सिमकार्ड आणि बँकखात्याचे कागदपत्रे, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, इंटरनेट बँकिंगची सेवा सुरू केली..पुढील तीन महिन्यानंतर बँक खात्यात पैसे जमा होईल, असा बनाव केला. त्यानंतर उकंडराव राठोड आणि इतर लोकांच्या खात्यांमधून वेगवेगळ्या प्रकारचे गेमींग अॅपच्या माध्यमातून तब्बल आठ कोटी ६३ लाख रुपयांचा व्यवहार करीत संपूर्ण रक्कम परस्पर वळती केली..Pune Crime : मौजे मुंढावरे खून प्रकरण; कामशेत पोलिसांची जलद कारवाई, आरोपीला पाच तासांत अटक.ही बाब लक्षात आल्यानंतर राठोड यांनी शुक्रवारी (ता. दहा) यवतमाळ ग्रामीण पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कानाराम भगतराम जाट (खुडखुडीया) (वय २६, रा. धनारी खू. जोधपूर, राजस्थान), रवींद्र पुनीया (वय २५, रा. बनीया, राजस्थान), करमवीर सिंग (वय २५, रा. राजस्थान), श्रावण यांच्यासह इतर दोन, अशा सहा जणांविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहे. पुढील तपास ठाणेदार सुनील नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.