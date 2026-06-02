Yavatmal: फुटवे खाल्ल्याने 22 जनावरांचा मृत्यू; पहापळ येथील बोथ मार्गावरील गोरक्षणातील घटना

पांढरकवडा: तालुक्यातील पहापळ येथील बोथ रोडवर असलेल्या गोरक्षण संस्थेमधील जनावरांनी ज्वारीचे फुटवे खाल्ले. त्यात तब्बल 22 जनावरांचा मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. एक) दुपारी उघडकीस आली आहे. या प्रकारामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..प्राप्त माहितीनुसार पहापळ येथील बोथ रोडवर गोरक्षण आहे. या गोरक्षणामधील जनावरांना सोमवारी सकाळच्या सुमारास चारा खाण्यासाठी बाजूच्या शेतशिवारात सोडले होते. अशात ज्वारीच्या शेतातील फुटवे खाल्ल्याने काही जनावरे जमीनीवर कोसळले..घटनेचे गांभीर्य ओळखून बाकी जनावरांना तातडीने बाहेर काढण्यात आले. तसेच पशुवैद्यकीय चिकित्सकांना सुद्धा बोलाविण्यात आले होते. दरम्यान, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. व्ही. एम. सर्कलवार यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. तोपर्यंत तब्बल 22 गायींचा मृत्यू झाला होता. या प्रकारामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती.."माझ्या गोरक्षणमध्ये भरपूर चार्याची व्यवस्था केली आहे. काही जनावरांना शेजारील शेतात सोडण्यात आले होते. त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे आम्ही त्वरित डॉक्टरांना बोलावून उपचार चालू केले. तसेच औषधी सुद्धा त्वरित पुरविण्यात आल्यात. परंतु, तोपर्यंत 22 गायींचा मृत्यू झाला होता."-विलास पवार, व्यवस्थापक, गोरक्षण.