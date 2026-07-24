विदर्भ

Yavatmal Police Operation Prasthan: विद्यार्थी सुरक्षेसाठी यवतमाळ पोलिसांचे ‘ऑपरेशन प्रस्थान’; १,२०० मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन, शाळांत सीसीटीव्ही, तक्रार पेटी व नशामुक्त परिसराची सक्ती

विद्यार्थी सुरक्षेसाठी यवतमाळ पोलिसांचे ‘ऑपरेशन प्रस्थान’; १,२०० मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन, शाळांत सीसीटीव्ही, तक्रार पेटी व नशामुक्त परिसराची सक्ती
Superintendent of Police Kumar Chinta instructed school heads to install CCTV cameras, maintain complaint boxes and ensure proper verification of school transport staff.

Superintendent of Police Kumar Chinta instructed school heads to install CCTV cameras, maintain complaint boxes and ensure proper verification of school transport staff.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. शाळेत सीसीटीव्ही, तक्रार पेटी, बसचालकांची चारित्र्य पडताळणी तसेच शाळा परिसर पूर्णपणे नशामुक्त ठेवण्याच्या सूचना पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी दिल्या.

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