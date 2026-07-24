Yavatmal Police Operation Prasthan: विद्यार्थी सुरक्षेसाठी यवतमाळ पोलिसांचे ‘ऑपरेशन प्रस्थान’; १,२०० मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन, शाळांत सीसीटीव्ही, तक्रार पेटी व नशामुक्त परिसराची सक्ती

यवतमाळ : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. शाळेत सीसीटीव्ही, तक्रार पेटी, बसचालकांची चारित्र्य पडताळणी तसेच शाळा परिसर पूर्णपणे नशामुक्त ठेवण्याच्या सूचना पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी दिल्या..ते शुक्रवारी (ता. २४) 'ऑपरेशन प्रस्थान' अंतर्गत हॉटेल व्हेनिशियन येथे आयोजित जिल्हास्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा व नशामुक्ती शिबिरात बोलत होते. शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी विकास मीना होते. प्रमुख उपस्थितीत प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत देशमुख, शिक्षणाधिकारी किशोर पागोरे उपस्थित होते..पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, शासकीय, खासगी, मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे सुमारे 1,200 मुख्याध्यापक, गटशिक्षण अधिकारी व शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांचा क्लास घेतला. विद्यार्थ्यांना शाळेतील शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांविरोधात थेट तक्रार करणे अनेकदा शक्य होत नसल्याने प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी अनिवार्य ठेवावी. ही पेटी आठवड्यातून किमान दोन वेळा पालक-शिक्षक समिती व 'सखी सावित्री' समितीच्या उपस्थितीत उघडून तक्रारींवर तातडीने कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले..शालेय बसचालक, वाहक व वाहनमालकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे, वाहनांची नियमित तपासणी करावी, चालक व वॉर्डन यांची चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक असून चालक निर्व्यसनी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेला असावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या..शाळेच्या 100 मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री व धूम्रपानास कायद्याने बंदी असून या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. विद्यार्थ्यांना तंबाखू, गुटखा, सिगारेट, ई-सिगारेट व इतर कोणत्याही व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी शिक्षकांनी जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले.आयोजनासाठी जिल्हा वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक ज्ञानोबा देवकते व पोलीस हवालदार सुमित सोनवणे यांनी परिश्रम घेतले..आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे जबाबदार नागरिक आणि पालक आहेत. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना आपल्या पाल्याप्रमाणे जपत त्यांच्या शिक्षणासोबतच सुरक्षेलाही सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, तरच सुदृढ समाजाची निर्मिती होईल.- कुमार चिंता, पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.