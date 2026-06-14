Yavatmal: पत्नीसह २ मुलांना विहिरीत ढकललं, नंतर ३५ वर्षीय पतीनं स्वत:लाही संपवलं, यवतमाळ हादरलं

शिरपूर: जैन शिरपूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या ग्राम तिवळी येथील संतोष तुकाराम बकाल (वय 35 वर्ष) या तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली तसेच त्याची पत्नी, मुलगी एक मुलगा या तिघांचे सुद्धा मृतदेह विहिरीत आढळून आल्याने परिसरात मोठी खबळ उडाली आहे. .प्राप्त माहितीनुसार, शिरपूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या ग्राम तिवळी या गावांमध्ये 13 जून रोजी सायंकाळी साडेचार वाजेच्या दरम्यान संतोष तुकाराम बकाल वय अंदाजे ३५ वर्ष या विवाहित तरुणाने इलेक्ट्रिक टॉवरला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली..श्रद्धा कपूरचं 'या' अभिनेत्यांसोबत होतं अफेअर? एका रिलेशनमुळे तर वडिलांशीही झालेले वाद?.सोबतच सदर विवाहित तरुणाची पत्नी उषा संतोष बकाल वय ३४वर्ष मुलगी जानवी संतोष बकाल वय आठ वर्ष व मुलगा सोहम संतोष बकाल वय चार वर्ष या तिघांचेही मृतदेह लगतच्या विहिरीत आढळून आले..हृदय पिळवून टाकणाऱ्या या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे .घटनेची माहिती मिळतात गावातील लोकांनी घटनास्थळी एकाच गर्दी केली होती. घटनेची माहिती मिळतात शिरपूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. सदर विवाहित तरुणाकडे दोन एकर शेती आहे. व त्यामध्ये विहीर सुद्धा खोदलेली आहे..श्रद्धा कपूरचं 'या' अभिनेत्यांसोबत होतं अफेअर? एका रिलेशनमुळे तर वडिलांशीही झालेले वाद?.सदर तरुणाने स्वतः आत्महत्या करून पत्नी व दोन निष्पाप मुलांना विहिरीत टाकले का? कि दुसरे काही कारण आहे याबाबत पोलीस तपासातून सदर बाब निश्चित होईल .दोन निष्पाप मुलांचे जीव गेल्याने तिवळी गावावर शोककळा पसरली आहे. सदर विवाहित तरुणाने स्वतः आत्महत्या करून पत्नी व दोन मुलासह संपूर्ण परिवाराला संपवले का? असे एक ना अनेक प्रश्न या थरारक व हृदयद्रावक घटनेवरून निर्माण होत आहेत. शिरपूर पोलिसांनी चारही मृतदेह बाहेर काढून उत्तररिय तपासणीसाठी पाठविले आहेत. पुढील तपास शिरपूर पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.