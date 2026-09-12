Legislative Estimate Committee: यवतमाळमध्ये अंदाज समितीच्या मागावर ‘खबऱ्यांचे नेटवर्क’? वाहनांचे फोटो व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर व्हायरल

यवतमाळ : विधीमंडळ अंदाज समितीसमोर पितळ उघडे पडेल, अशी भीती अधिकारी, कर्मचार्यांमध्ये होती. त्यामुळे समिती सदस्यांच्या वाहनांच्या मागावर चक्क ‘खबरे‘ सोडण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. ज्या दिशेने समितीचे वाहने जात होते, त्याचे फोटो ग्रुपवर पाठवून सर्वांना अवगत केल्याचा प्रकारही व्हायरल फोटोमुळे दिसून आला..27 आमदारांची विधीमंडळ अंदाज समितीचा दौरा निश्चित झाल्यानंतर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. समिती अध्यक्षासह सहाच सदस्य गुरुवारी (ता. 10) जिल्ह्यात आले. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृह, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तलाठी कार्यालय आदी ठिकाणची पाहणी तसेच आढावा घेणार असल्याचे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. समिती सदस्यांच्या भेटीप्रसंगी कारभार उघडा पडेल, अशी भीती शिक्षक, ग्रामसेवकांसह इतरही अधिकार्यांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यामुळे समिती कुठल्या वेळी कुठे आहे, याची इत्थ्यंभूत माहिती संकलन करण्याचा खटाटोप अनेकांनी केल्याची चर्चा आहे. समितीचे वाहने ज्या तालुक्यात निघाली, तेव्हाच फोटो काढून थेट शिक्षक, ग्रामसेवकांच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपवर व्हायरल केल्या जात होता. त्याचप्रमाणे मॅसेज टाकून सर्वांनाच अवगत केल्या जात होते. एकंदरीत समितीच्या मागावरच अप्रत्यक्षपणे ‘खबर्यांचे‘ नेटवर्क केल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे..अनेकांची थांबली डोकेदुखीग्रामसेवक, शिक्षक, तलाठ्यांना सर्वाधिक ‘टेन्शन’ होते. समितींची वाहने ज्या तालुक्याच्या दिशेने निघाले, तेव्हाच कुरबूर वाढत होती. तर ग्रुपवर फोटो, मॅसेजवरून माहिती मिळाल्यानंतर सर्व काही सुरळीत केल्या जात होते. या प्रकारामुळे ग्रामसेवक, शिक्षकांची डोकेदुखी थांबल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे..सुट्ट्या गेल्याने सर्वत्र संतापाची लाटविधीमंडळ अंदाज समितीचा निर्धारित दौरा पहिल्यांदा रद्द झाला होता. त्यानंतर निघालेल्या दुसर्या वेळापत्रकानुसार समितीचे आगमन चक्क पोळ्याच्या दिवशी झाले. समितीच्या येण्यामुळे चक्क पोळा, तान्हा पोळ्याच्या सुट्टीवर विरजण पडले. या प्रकारामुळे सर्वत्र संतापाची लाट पसरली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.