Yavatmal: पत्नीच्या खुनात पतीला सश्रम कारावास; बीएनएसस कायद्यांतर्गत प्रकरण निकाली; तक्रारीचे अभिलेख ठरले महत्वाचे

यवतमाळ: चारित्र्यावर संशय घेऊन तलवारी सारख्या लोखंडी हत्याराने पत्नीचा खून करणार्या पतीला न्यायालयाने सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. दलुराम गुलाब राठोड (वय 59, रा. यावली, ता. यवतमाळ), असे शिक्षा ठोठावलेल्या आरोपीचे नाव आहे. बीएनएसएस कायद्यांतर्गत अवघ्या नऊ महिन्यात निकाली निघालेली ही पहिली घटना आहे..वडगाव जंगल पोलिस ठाण्यांतर्गत यावली गावात तीन जून 2025 च्या पहाटे साडेचार वाजता आरोपी पती दलुराम राठोड याने पत्नी बेबी राठोड हिच्यावर तलवारी सारख्या लोखंडी हत्याराने झोपेतच हल्ला केला होता. या घटनेची माहिती पोलिस पाटील यांनी वडगाव पोलिसांना दिली होती. पोलिसांनी घटनास्थळावर तत्काळ धाव घेतली..जखमी अवस्थेत असलेल्या आरोपी पतीला पोलिसांनी अटक करून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते. तर मुलाच्या तक्रारीवरून खुनाचा गुन्हा नोंद केला होता. दरम्यान, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दिनेश बैसाने यांनी घटनास्थळी भेट दिली होती. घटनास्थळाचा पंचनामा, जप्ती, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन, साक्षीदारांचे बयाण, जप्त मुद्देमाल, तपासाच्या अनुषंगाने सर्व घटक जप्त केले..वैद्यकीय अधिकार्यांमार्फत शस्त्र पडताळणी, जखमांचे रेखाचित्र, इन्जूरी प्रमाणपत्र ताब्यात घेतले. तसेच पूर्वी दाखल केलेल्या तक्रारीचे अभिलेख हस्तगत केले. तर संपूर्ण तपास बीएनएसएस कायद्यान्वये पंचनाम्यापासून ते ई-साक्ष न्यायिक प्रणालीमध्ये केला. रात्रीच्या वेळी घटना असतानाही पुरावे गोळा करून दोषारोपपत्र ऑगस्ट 2025 मध्ये न्यायालयात दाखल केले. तपासी अधिकारी विकास दांडे, कोर्ट पैरवी रवी चव्हाण यांनी सरकारी अभियोक्ता शुभांगी दरणे यांची भेट घेऊन साक्षीदार, पंचांना वेळोवेळी ब्रिफ केले..जप्त मुद्देमाल अहवाल सादर केला. दरम्यान, जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश शेखर मुनगटे यांनी दोषारोपपत्र दाखल होताच अवघ्या नऊ महिन्यात प्रकरणाचा निकाल लावला. या प्रकरणात आरोपीला सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. प्रकरणाचा तपास पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पोलिस अधीक्षक अशोक थोरात, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दिनेश बैसाने यांच्या मार्गदर्शनात ठाणेदार विकास दांडे यांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. कोर्ट पैरवी म्हणून रवी चव्हाण, तर अनिल गिनगुले यांनी मदत केली.