Yavatmal: पत्नीच्या खुनात पतीला सश्रम कारावास; बीएनएसस कायद्यांतर्गत प्रकरण निकाली; तक्रारीचे अभिलेख ठरले महत्वाचे

Husband Convicted for Crime in Yavatmal: यवतमाळमध्ये पत्नीच्या खून प्रकरणात पतीला सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. बीएनएसएस कायद्यानुसार अवघ्या नऊ महिन्यात प्रकरण निकाली निघाले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

यवतमाळ: चारित्र्यावर संशय घेऊन तलवारी सारख्या लोखंडी हत्याराने पत्नीचा खून करणार्‍या पतीला न्यायालयाने सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. दलुराम गुलाब राठोड (वय 59, रा. यावली, ता. यवतमाळ), असे शिक्षा ठोठावलेल्या आरोपीचे नाव आहे. बीएनएसएस कायद्यांतर्गत अवघ्या नऊ महिन्यात निकाली निघालेली ही पहिली घटना आहे.

