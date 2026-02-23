यवतमाळ - जिल्हा परिषद कर्मचार्यांच्या बदल्यांचे वेळापत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी काढले आहे. सहा मार्चपर्यंत सेवा ज्येष्ठता याद्या उपलब्ध करून द्याव्या, असे पंचायत समिती गटविकास अधिकार्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण प्रक्रिया आटोपून एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बदली प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यात कुठल्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आल्यास प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचेही आदेशात नमूद आहे..जिल्हा परिषद कर्मचारी गट क, संवर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या 2014 च्या शासन निर्णयानुसार करण्याचे निर्देश शासनस्तरावरून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासन दरवर्षी कर्मचार्यांच्या बदली प्रक्रिया राबविते. साधारणतः उन्हाळ्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.तत्पूर्वी कर्मचार्यांच्या बदल्या आटोपून घेण्याचा निर्णय प्रशासकीयस्तरावर घेण्यात आला आहे. दरम्यान, सेवा ज्येष्ठ कर्मचार्यांच्या याद्या सहा मार्चपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी एका पत्राव्दारे दिल्या आहेत. एकत्रित सेवा ज्येष्ठता याद्या 27 मार्चपर्यंत प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत..आक्षेप व हरकती सहा एप्रिलपर्यंत स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्याचे निराकरण करून 15 एप्रिलपर्यंत अंतीम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. 21 ते 24 एप्रिल या कालावधीत एक ते दहा अंतर्गत मोडणार्या कर्मचार्यांच्या विनंती, तर 27 ते 30 एप्रिल या कालावधीत जिल्हा परिषदस्तरावर कर्मचार्यांची बदली प्रक्रिया समूपदेशनातून केली जाणार आहे.शेवटी चार ते आठ मे दरम्यान पंचायत समितीस्तरावर कर्मचार्यांच्या बदली प्रक्रिया आटोपून घ्यावी, असे पत्रात नमूद आहे. संपूर्ण बदल्या शासन निर्णयानुसार कराव्या, कुठल्याही प्रकारची हयगय, अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित केल्या जाईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देशजिल्हा परिषदेतील दिव्यांग, घटस्फोटीत, विधवा, विधुर, दुर्धर आजारग्रस्त, पती-पत्नी एकत्रीकरण यासह इतर एक ते दहा संवर्गातील कर्मचार्यांना विनंती बदली देण्यात येते. त्याकरिता कर्मचार्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव दाखल करावा लागणार आहे. या प्रस्तावाची शहानिशा करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.