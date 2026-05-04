Washim News: यावर्डी बाबासाहेब धाबेकर विद्यालयाने परसबाग स्पर्धेत तृतीय स्थान मिळवले; सेंद्रिय भाजीपाला लागवडीत शाळेने दाखवले उत्कृष्ट नियोजन

कारंजा: परसबाग स्पर्धा अभियानात यावर्डी येथील बाबासाहेब धाबेकर माध्यमिक विद्यालयाने शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ मध्ये तालुक्यातून तृतीय क्रमांक पटकावला. विशेष म्हणजे स्पर्धेत निवड झालेले हे तालुक्यातील एकमेव खासगी विद्यालय आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना (शालेय पोषण आहार) अंतर्गत यंदा परसबाग स्पर्धा अभियान राबविण्यात आले.विद्यार्थ्यांना सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या ताज्या भाजीपाल्याचा लाभ मिळावा. तसेच त्यांना प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव यावा, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे..Assembly election results 2026 Live Update: तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार टक्कर.यावर्डी येथील शाळेने या उपक्रमात पुढाकार घेत सुंदर व नियोजनबद्ध परसबाग तयार केली. या बागेत ११ प्रकारचा भाजीपाला, औषधी वनस्पती तसेच फुलझाडांची लागवड करण्यात आली..परसबागेतून मिळणाऱ्या ताज्या उत्पादनामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात सकस व जीवनसत्वयुक्त भाजीपाल्याचा समावेश होत आहे. स्पर्धेत शाळेने उल्लेखनीय कामगिरी करत तालुक्यात तृतीय क्रमांक मिळवला..West Bengal Election Results : पश्चिम बंगालसह ५ राज्यांत कोणाची सत्ता? आज होणार स्पष्ट, थोड्याच वेळात मतमोजणीला सुरूवात.हे यश संपादन करण्यासाठी मुख्याध्यापक विजय भड, शिक्षक गोपाल काकड, इतर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. संस्थाध्यक्ष योगेश खोपे यांचे मार्गदर्शन आणि केंद्रप्रमुख नाना मुंदे यांच्या वेळोवेळी भेटीमुळे प्रेरणा मिळाल्याची भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.