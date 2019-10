तुम्ही आमदार द्या, मी मंत्री देईल

पुसद (यवतमाळ) : परंपरेनुसार खरा वारसदार म्हणून कोण, याचा आपण प्रामाणिकपणे विचार करून योग्य उमेदवार निवडा. 'तुम्ही एक आमदार द्या, मी एक मंत्री देईल', असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित जनसमुदायास दिला. ते येथे भाजप उमेदवाराच्या प्रचारार्थ आयोजित महाजनादेश संकल्प सभेत सोमवारी (ता. 14) बोलत होते.

यावेळी भाजपचे उमेदवार ऍड. नीलय नाईक, शिवसेना नेते उमाकांत पापीनवार, राजन मुखरे, राजू डांगे, जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा, आरती फुपाटे, विश्‍वास भवरे, निखिल चिद्दरवार, महेंद्र महाराज मस्के, विजय पाटील चोंढीकर, निळकंठ पाटील, नीरज पवार, भारत पाटील, शंकर नाईक, सुजाता नाईक आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शिक्षण व आरोग्य हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. पंधरा वर्षांपासूनचा विकास व गेली पाच वर्षांतील प्रत्येकच क्षेत्रातील तुलना त्यांनी सांगितली. बंजारा समाजाची काशी असलेल्या पोहरादेवी देवस्थानचा मंजूर करण्यात आलेला शंभर कोटीचा आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: आशीर्वाद घ्यायला येतील, असे त्यांनी सांगितले.

Web Title: You give the MLA, I will give the minister