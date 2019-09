नागपूर : एका तरुणीने प्रेमसंबंध कायम ठेवण्यासाठी नकार दिल्याने तिचे अश्‍लील फोटो फेसबूकवर अपलोड केले. ते फोटो काढण्यासाठी युवकाने 50 हजार रुपयांची खंडणी मागितली. हा प्रकार जरीपटका पोलीस ठाण्यांतर्गत उघडकीस आला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. दीपक मतलाने असे आरोपीचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी मूळची गोंदिया जिल्ह्यातील रहिवासी असून नागपुरात शिक्षणासाठी आली आहे. सध्या ती मावशीकडे राहते. तिच्या मावशीच्या मुलाचा वाढदिवस असताना 7 डिसेंबर 2018 ला घरी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आरोपी कार्यक्रमात आला होता. तेव्हापासून तो पीडित तरुणीच्या मागे लागला. तिच्या मामेबहिणीकडून तिचा मोबाईल क्रमांक मिळवला व त्यावर तो तिच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करायचा. तिला त्याची खरी ओळख पटल्यानंतर तिने त्याच्याशी बोलणे बंद केले. त्यावेळी तो संतापला. त्याने बनावट फेसबूक अकाऊंट तयार करून तिचे अश्‍लील छायाचित्र प्रसिद्ध केले. तिने त्याला ते काढण्याची विनंती केली असता तो शिविगाळ करून 50 हजार रुपयांची खंडणी मागू लागला. तिने मावशीला सर्व हकिगत सांगितली. त्यांनी पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

