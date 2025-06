Youth Commits Suicide in Vidarbha: रामटेकमध्ये तरुणाने संपवले जीवन, घरात कोणीच नसल्याची संधी साधली

Suicide Case in Ramtek Vidarbha : रामटेक शहरातील अंबाडा वळणाजवळ असलेल्या वनविभागाच्या क्वॉटरमध्ये राहणाऱ्या देविदास चौधरी यांचा मुलगा रितेश याने गुरुवारी जीवन संपवले. वडील शासकीय कामात व्यस्त आणि आई बाजारात गेली असता रितेशने घरात कोणी नसल्याची संधी साधून गळफास घेतला.

