दुचाकी अपघातात युवकाचा मृत्यू; दोघे जखमी

अर्जुनी मोरगाव (गोंदिया) : भरधाव दुचाकी दिशादर्शक फलकाला आदळून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू तर, दोन जण जखमी झाले. ही घटना सोमवारी (ता. 23) रात्री साडेआठच्या सुमारास येथील तहसील कार्यालयाजवळ घडली. निखिल विनायक देशमुख (वय 25) असे मृताचे तर, सौरभ परिहार (वय 22) व इसाक शेख (वय 18) अशी जखमींची नावे आहेत. हे तिघेही गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा येथील रहिवासी आहेत.

निखिल, सौरभ व इसाक शेख हे तिघेही एमएच 33- झेड. 1312 क्रमांकाच्या दुचाकीने निमगावकडून अर्जुनी मोरगावकडे येत होते. भरधाव असलेली त्यांची दुचाकी स्त्याच्या कडेला असलेल्या दिशादर्शक फलकाला आदळली. तिघेही खाली कोसळून जखमी झाले. दरम्यान, तिघांनाही येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. उपचारादरम्यान निखिल देशमुख याचा मृत्यू झाला. सौरभ परिहार व इसाक शेख यांना उपचारासाठी इतरत्र हलविण्यात आले आहे.

