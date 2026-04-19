Buldhana News: खोदकामामुळे शेतातील पाईप लाईन फुटली; शेतकऱ्याचे दोन एकरांतील पपई पिकाचे नुकसान

शेगाव: तालुक्यातील झाडेगाव शेत शिवारात जिगाव प्रकल्पाची पाईपलाईन टाकण्यासाठी खोदकाम करण्यात येत आहे. यामध्ये झाडेगाव येथील शेतकऱ्याच्या शेतात पिकांना पाणी देण्यासाठी टाकण्यात आलेली पाईपलाईन फुटली आहे. .दरम्यान महिना उलटूनही पाईप लाईनची जोडणी न करण्यात आल्यामुळे पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होत असल्यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.तालुक्यातील झाडेगाव येथील रहिवासी शेतकरी विजय गजानन माळी यांनी गट नंबर ४० मधील शेतात पपई पिकाची गेल्या वर्षभरापासून लागवड केलेली आहे. दोन एकर शेतात सहा बाय चार अंतरावर एकूण ३६३० पपईची झाडे असून तीन वर्षे उत्पन्न देणारे हे पीक आहे..मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून झाडेगाव शेतशिवारात जिगाव प्रकल्पाचे पाइप टाकण्यासाठी शेत शिवारात जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने खोदकाम चालू आहे. हे खोदकाम करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची पूर्व सूचना व शेतकऱ्यांची पूर्वसंमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. संपूर्ण झाडेगाव शिवारात प्रत्येक परिसरात चार ते पाच जेसीबी रात्री अपरात्री चालू असून जंगलात काळ्या रंगाचे पाईप पडलेले आहेत..जिगाव प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे संपूर्ण शेतीमालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. दरम्यान खोदकाम करताना विजय माळी यांच्या शेतातील पपई पिकाला पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन फुटली..मात्र गेल्या महिनाभरापासून सदर पाईपलाईन जोडून दिलेली नसल्यामुळे शेतकऱ्याचे दोन एकर पपईचे पीकाचे पाण्याअभावी मोठे नुकसान झाले आहे. तरीही अधिकाऱ्यांनी कुठल्याच प्रकारचा पंचनामा केलेला नाही. जिगाव प्रकल्पाचे अधिकारी केवळ उंटावर बसून शेळ्या हाकण्याच्या मनस्थितीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे.