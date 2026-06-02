सादिल खर्चाअभावी शाळा 'व्हेंटिलेटर'वर; झेडपी शाळांची आर्थिक नाकेबंदी; शिक्षक, मुख्याध्यापकांना 'वर्गणी'चा आधार?

श्रीकांत पेशट्टीवार चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांना खर्च भागविण्यासाठी समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून वार्षिक अनुदान दिले जाते. पटसंख्येच्या आधारे मिळत असलेले हे अनुदान तोकडे आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून सादिल खर्च ऑडीटला मंजुरी न मिळाल्याने तोही राज्य शासनाने बंद केला. याचा परिणाम मिळणाऱ्या अल्प अनुदानात शाळांचा खर्च भागविणे शिक्षक, मुख्याध्यापकांना कठीण होत आहे. कित्येकदा खर्चासाठी गुरुजींना हात पसरावे लागत असल्याचे चित्र आहे. .जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एक हजार ५४९ प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदांच्या शाळांची पटसंख्या झपाट्याने कमी होत चालली आहे. पटसंख्या वाढविण्यासाठी मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके यासह विविध उपक्रम राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. आता बहुतांश जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये 'ई-लर्निंग' आणि डिजिटल वर्गखोल्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला आहे..Panchgani Pinewood School: पाचगणीतील पाईनवुड इंटरनॅशनल स्कूलची मान्यता धोक्यात; शिक्षण विभागाची मोठी कारवाई, मान्यता रद्दीची शिफारस...या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे, दृश्य, श्राव्य साधनांच्या साहाय्याने शिक्षण दिले जात आहे. डिजिटल वर्गखोल्यात प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीव्ही आणि संगणक संच उपलब्ध करून दिले जात आहेत. शाळांना विविध सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या राज्य शासनाने मात्र शाळांच्या खर्चासाठी आखुडता हात घेतल्याचे चित्र आहे. पूर्वी जिल्हा परिषद शाळांना सादिल खर्च अनुदान दिले जात होते. तेही पटसंख्येच्या आधारे. या खर्चाचे ऑडीट करावे लागते. २०२० मध्ये खर्चाचे ऑडीट करण्यात आले. ते राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले. मात्र, त्याला मंजुरीच मिळाली नसल्याने सादिल खर्चाला गेल्या काही वर्षांपासून ब्रेक लागला आहे..सध्या समग्र शिक्षा अभियानातून शाळांना अनुदान मिळते. मात्र, या अनुदानाचाही निश्चित असा कालावधी नसतो. कधी सप्टेंबर तर कधी डिसेंबर महिन्यात हा निधी मिळतो. त्यामुळे शाळांचा खर्च भागविण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना मोठी कसरत करावी लागते. समग्र शिक्षा अभियानातून ५००० रुपये, १२ हजार ५०० रुपये, २५ हजार आणि ५० हजार रुपयांचे अनुदान अनुक्रमे पटसंख्येच्या आधारे दिले जाते. शाळांचा सगळ्यात मोठा खर्च वीजबिलांचा आहे. अनेक शाळा 'ई-लर्निंग' झाल्या आहेत..Pune ZP Education: गणवेश, पुस्तक सक्ती न थांबविल्यास कारवाई हाेणार; खासगी शाळांना पुणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचा इशारा!.संगणक, प्रोजेक्टर लागल्याने वीजबिलाची रक्कम वाढली आहे. मात्र, अनुदान कमी मिळत असल्याने वीजबिल भरतानाही शिक्षक, मुख्याध्यापकांना नाकीनऊ येत आहे. कित्येकदा शिक्षक, मुख्याध्यापकांच्या खिशावर भुर्दंड पडत आहे. त्यामुळे सादिलचे अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षणमंत्री, शिक्षक संचालक, सचिव यांना कित्येकदा निवेदने देण्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली..पटसंख्या - मिळणारा निधीतीसच्या खाली - ५००० रुपयेतीसवर - १२, ५०० रुपयेशंभरावर - २५,००० रुपयेदीडशेवर - ५० हजार रुपयेशाळांचे प्रमुख खर्चवीजबीलस्टेशनरी खर्च (रजिस्टर, झेरॅाक्स, कॅार्बन पेपर, संगणक साहित्य, नोंद पुस्तिका, समित्यांचे रजिस्टर )रंगरंगोटीकिरकोळ दुरुस्तीशौचालय साफसफाईइंटरनेट सुविधाबॅनर बनविणे.यासंदर्भात बोलताना, ''शासकीय शाळांच्या अनुदानाचे मार्ग कमी आहेत. त्यामुळे शालेय खर्च भागविणे कठीण होत चालले आहे. शाळांच्या खर्चाचा विचार केल्यास किमान २० हजार रुपये अनुदान मंजूर करावे,'' अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी दिली तर ''शालेय दैनांदिन खर्च, विद्युत बिल या खर्चासाठी सादिल अनुदान अत्यंत आवश्यक आहे. तोसुद्धा शालेय सत्रारंभी मिळणे आवश्यक आहे. शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानात खर्च भागविणे कठीण आहे,'' असं महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्य कार्याध्यक्ष, प्रकाश चुनारकर म्हणाले. .याशिवाय ''अनुदान फारची कमी आहे. त्यातून खर्चही भागत नाही. शाळांना येणारे वीजबिल ग्रामपंचायतीने भरणे आवश्यक आहे. मधल्या काळात तसे परिपत्रक निघाले होते. मात्र, त्याचे पालन अद्याप झाले नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्याध्यापक. जे.डी. पोटे, यांनी दिली. तसे राज्य शासनाने सादिल खर्च देणे पूर्णपणे बंद केले आहे. आता समग्र शिक्षा अभियानातून शाळांना अनुदान दिले जाते. ही योजना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून चालविली जाते. ती केव्हा बंद होईल याचा नेम नाही. या योजनेला सध्या सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. सादिल खर्च आणि सातव्या वेतनआयोगानुसार वेतनेत्तर अनुदान मिळावे ही आमच्या संघटनेची मागणी आहे. तसा पाठपुरावा शासनदरबारी सुरू आहे, असं शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सांगितलं.