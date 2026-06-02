विदर्भ

सादिल खर्चाअभावी शाळा 'व्हेंटिलेटर'वर; झेडपी शाळांची आर्थिक नाकेबंदी; शिक्षक, मुख्याध्यापकांना 'वर्गणी'चा आधार?

Zilla Parishad Schools Face Deep Financial Crisis : जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एक हजार ५४९ प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदांच्या शाळांची पटसंख्या झपाट्याने कमी होत चालली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
श्रीकांत पेशट्टीवार

चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांना खर्च भागविण्यासाठी समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून वार्षिक अनुदान दिले जाते. पटसंख्येच्या आधारे मिळत असलेले हे अनुदान तोकडे आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून सादिल खर्च ऑडीटला मंजुरी न मिळाल्याने तोही राज्य शासनाने बंद केला. याचा परिणाम मिळणाऱ्या अल्प अनुदानात शाळांचा खर्च भागविणे शिक्षक, मुख्याध्यापकांना कठीण होत आहे. कित्येकदा खर्चासाठी गुरुजींना हात पसरावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

