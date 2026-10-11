Abhijeet Dipke : आजीचा अंत्यविधी अन् नातवाची सुटका; दीपके कुटुंब भावुक

दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलनानंतर ताब्यात घेण्यात आलेले 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' (CJP) चे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांची अखेर दिल्ली पोलिसांकडून जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. सुटकेची माहिती मिळताच त्यांच्या हिंगोलीतील कुटुंबीयांनी सुटकेचा निश्वास टाकला, मात्र त्याचवेळी अत्यंत भावनिक प्रतिक्रियाही नोंदवली. "माझ्या मुलाला पोलिसांनी कालच जामिनावर सोडले असते, तर तो आज वेळेत पोहोचून आपल्या आजीच्या अंत्यविधीला आणि अंतिम दर्शनाला उपस्थित राहू शकला असता," अशा शब्दांत त्यांच्या आई आणि काकांनी आपले दुःख व्यक्त केले. हिंगोलीतील संतुक पिंपरी येथे अभिजीत यांच्या आजी सावित्रीबाई दीपके यांचे निधन झाले असून, अटकेमुळे अभिजीत यांना आजीचे शेवटचे दर्शन घेता आले नाही, याचे शल्य कुटुंबीयांच्या मनात कायम राहिले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे सामाजिक व राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.