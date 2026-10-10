Abhijeet Dipke: दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात; विमानतळावर काय घडतंय?

राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून एक सर्वात मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. अभिजीत दीपके यांनी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (Delhi Airport) उतरताच सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलिसांनी त्यांना तात्काळ ताब्यात घेतले आहे. विमानतळ सुरक्षेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याविरोधात जारी करण्यात आलेल्या लुकआउट नोटीस किंवा प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही धडक कारवाई करण्यात आली असल्याचे समजते. दिल्ली विमानतळावरून त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर पोलीस प्रशासन त्यांची कसून चौकशी करत असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी संबंधित तपास यंत्रणेच्या स्वाधीन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या हाय-प्रोफाईल कारवाईमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात तसेच सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली असून, या कारवाईमागील नेमके कारण काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी सर्वांचे लक्ष लागून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.