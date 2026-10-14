‘हिंमत असेल तर मोदींनी आणीबाणी घोषित करावी’; अभिजीत दिपकेंचं आव्हान

Abhijeet Dipke Statement: भारतीय संविधान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) विचारधारा, राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आणि आणीबाणीच्या मुद्द्यांवरून 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' (CJP) चे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी सत्ताधाऱ्यांवर कडाडून हल्ला चढवला आहे. "आपला देश हा केवळ आणि केवळ संविधानावर चालतो, त्यामुळे संघाची विचारधारा जनतेवर थोपवण्याचा प्रयत्न करू नका," असा थेट इशारा देत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला. यासोबतच महाराष्ट्रात उद्भवलेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीकडे आणि शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांकडे लक्ष वेधत, "शिंदे आणि फडणवीसांना काय केवळ हेलिकॉप्टरमधून फिरायला जनतेने निवडून दिले आहे का?" असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आणीबाणीच्या मुद्द्यावरून राजकारण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आधी राज्यातील दुष्काळग्रस्त बळीराजाला तातडीने मदत द्यावी, अशी आग्रही मागणी करत त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.