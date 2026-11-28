मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर अजय बारस्कर यांनी जोरदार टीका केली आहे. 'मराठा समाज भावनिक आहे, पण मूर्ख नाही,' असं म्हणत बारस्कर यांनी जरांगे यांच्या नेतृत्वावर आणि आंदोलनाच्या दिशेवर प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनासाठी मराठा समाजाकडून जमा झालेल्या देणग्या, आर्थिक व्यवहार आणि साहित्याचा हिशोब जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच जरांगे यांच्या निकटवर्तीयांच्या संपत्तीबाबतही बारस्कर यांनी काही आरोप केले आहेत. ५०० कोटी रुपयांच्या कथित ऑडिओ क्लिपचा स्रोत, राजकीय नेत्यांशी संबंध आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांवरून त्यांनी जरांगे यांना सवाल विचारले. हैदराबाद गॅझेट, सगे-सोयरे अंमलबजावणी, कुणबी नोंदी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले. १७ डिसेंबरच्या मुदतीचा उल्लेख करत बारस्कर यांनी आंदोलनाच्या पुढील दिशेबाबत प्रश्न उपस्थित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.