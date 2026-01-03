व्हिडिओ | Videos

Beed News: Dhananjay Munde विरोधकांना Ajit Pawarचं बळ? | Bajrang Sonawane | Sandeep Kshirsagar | Sakal News

Beed जिल्ह्याची वाढती बदनामी, गुंडगिरी-हत्या प्रकरणांवर अजित पवारांचा ‘कडक अ‍ॅक्शन मोड’; पालकत्व स्वीकारल्यानंतर हेलिकॉप्टर भेटींपासून पुण्यातील राजकीय चर्चांपर्यंत, धनंजय मुंडेंच्या विरोधकांना बळ देण्याच्या चर्चांना उधाण..

बीड जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रत्येक दौरे चर्चेत आहेत. वाढती गुंडगिरी, हत्या आणि दहशतीमुळे बदनाम झालेल्या बीडला शिस्त लावण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. विविध राजकीय हालचाली, बैठका आणि हेलिकॉप्टर दौऱ्यांमुळे जिल्ह्यातील राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आलं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Beed
Sakal Media Group
crime news in beed
Ajit Pawar political address

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com