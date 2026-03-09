व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar News: 'आधीच निष्कर्ष काढू नका', शेळकेंचा इशारा

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मृत्यूबाबत विविध यंत्रणांकडून सध्या तपास सुरू असून सीआयडी तसेच केंद्र सरकारच्या काही यंत्रणाही या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मृत्यूबाबत विविध यंत्रणांकडून सध्या तपास सुरू असून सीआयडी तसेच केंद्र सरकारच्या काही यंत्रणाही या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतीही भूमिका मांडणे किंवा संशयाचे वातावरण निर्माण करणे योग्य नाही, असा टोला आमदार सुनील शेळके यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचे नाव न घेता लगावला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Rohit Pawar
sunil shelke
Ajit Pawar political address

Related Stories

No stories found.