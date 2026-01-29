व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी काटेवाडीत, दादांना शेवटचं पाहण्यासाठी कार्यकर्त्यांची गर्दी | Baramati | Sakal News

Baramati News: अजित पवारांचे पार्थिव काटेवाडीतील निवासस्थानी दाखल, शेवटचं दर्शन घेण्यासाठी कार्यकर्ते व नागरिकांची मोठी गर्दी; पंचक्रोशीतील नागरिकांसाठी सकाळी ९ वाजेपर्यंत अंत्यदर्शन, थोड्याच वेळात निघणार अजित पवारांची अंत्ययात्रा..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पार्थिव आज सकाळी बारामतीतील काटेवाडी येथील त्यांच्या निवासस्थानी आणण्यात आले आहे. अजितदादांना शेवटचं पाहण्यासाठी निवासस्थानाबाहेर कार्यकर्ते, समर्थक आणि नागरिकांची मोठी गर्दी जमली आहे. काटेवाडी सह पंचक्रोशीतील नागरिकांना अंत्यदर्शन घेता यावे यासाठी अजित पवारांचे पार्थिव सकाळी ९ वाजेपर्यंत काटेवाडी येथील निवासस्थानी ठेवण्यात येणार आहे. दादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी परिसरात भावनिक वातावरण पाहायला मिळत आहे. थोड्याच वेळात अजित पवारांची अंत्ययात्रा निघणार असून या अंत्ययात्रेत राज्यभरातून आलेले कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. प्रशासनाकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने काटेवाडीसह संपूर्ण बारामती तालुक्यात शोककळा पसरली असून दादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
maharashtra
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.