Ajit Pawar, DGCA Report आला समोर, आदिती तटकरे थेट बोलल्या...

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला एक महिना पुर्ण झाला आहे. याच अपघाताचा आता डीजीसीएकडून 22 पानांचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यात एकूण १२ मुद्दे असून अपघाताबाबत प्राथमिक माहिती यात देण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री आदिती तटकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या नेमकं काय म्हणाल्या? बघा व्हिडीओ...

