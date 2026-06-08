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Raksha Khadse News: वादळाचा कहर! केळीच्या बागा उद्धवस्त! खडसे शेतात गेल्या अन्..

मागील काही दिवसांपासून झालेल्या मान्सूनपूर्व पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथे जाऊन नुकसानग्रस्त केळी पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

मागील काही दिवसांपासून झालेल्या मान्सूनपूर्व पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथे जाऊन नुकसानग्रस्त केळी पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर मदत आणि नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे? पाहा हा व्हिडीओ...

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