Israel-Iran war: भारतावर कसा होणार परिणाम | India impact | America attack

इस्रायल-अमेरिकेचा इराण हल्ला आणि त्यानंतर भडकलेल्या युद्ध.. इस्रायल-अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खमेनी मारले गेले. यानंर इराणनंही सुडानं पेटलाय. त्यांनी ट्रम्पला मारण्याची शपथ घेतली आहे. २-३ देशांमध्ये सुरु असलेल्या या युद्धाच्या आगीची झळ जगालाही बसू लागली आहे. यातच भारतावरही मोठा परिणाम झालाय. कसा पाहूयात..

War

