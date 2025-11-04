व्हिडिओ | Videos

Ganesh Kale Case: Vanraj Andekarचा बदला Ayush Komkar नंतर गणेशला संपवला, टोळीयुद्ध पेटलं.. | Sakal News

Ayush Komkar: आयुष कोमकर हत्याकांडात आंदेकर टोळी गजाआड; म्होरक्या बंडू आंदेकरासह संपूर्ण कुटुंब तुरुंगात तरीही वनराज आंदेकरच्या हत्येच्या सुडाने पेटलेली टोळीची दहशत आणि गुन्हेगारी मानसिकता कायम..

आंदेकर टोळी आयुष कोमकरच्या हत्या प्रकरणात जेलमध्ये.. टोळीच्या म्होरक्या बंडू आंदेकरसोबत अख्खच्या अख्ख कुटुंब आतमध्ये आहे. पण टोळीची दहशत, गुन्हेगारी आणि वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घ्यायचाच या सुडानं पेटलेली टोळी अजूनही तशीच आहे. महिनाभराआधीच वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला म्हणून आयुष कोमकर या १८ वर्षाच्या मुलाची हत्या करण्यात आली. पण या एक हत्येवर न थांबला आंदेकर टोळीनं पुन्हा एकदा वनराजच्या हत्येचा बदला घेतला.. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर काळेच्या भावाची १ नोव्हेंबरला हत्या करण्यात आली. गोळ्या झाडतं कोयत्यानं वार करत अत्यंत क्रुरपणे हत्या आली. या हत्या प्रकरणानं अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत आणि गणेश काळे रिक्षाचालक म्हणून काम करत होता

