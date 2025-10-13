व्हिडिओ | Videos

Ashok Chavhan यांचे भाषण सुरू असताना कार्यकर्त्यांकडून गोंधळ, बाहेर काय घडलं? | Video Viral | Sakal News

Maharashtra Politics: लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे साहित्य संमेलनात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे भाषण सुरू असताना कार्यकर्त्यांनी गोंधळ उडवून आरक्षण उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करण्याची आणि सरन्यायाधीश भूषण गवईंवर हिंसाचार करणाऱ्याच्या निषेधाची मागणी केली; लोकस्वराज्य आंदोलनाचे कार्यकर्ते घोषणाबाजी करत संमेलनातून बाहेर निघाले..

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रमात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे भाषण सुरू असताना गोंधळ उडाल्याचे वृत्त आहे. कार्यक्रमादरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आरक्षण उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करावे, आरक्षण वर्गीकरणाची मुदतवाढ रद्द करावी, तसेच सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना बूट फेकून मारणाऱ्यावर निषेध व्यक्त करावा, अशी मागणी केली. हा गोंधळ लोकस्वराज्य आंदोलन या संघटनेकडून करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. घोषणाबाजी करत कार्यकर्त्यांनी अखेर संमेलनातून बाहेर निघून जाण्याचे दिसले.

