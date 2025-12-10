Avdhut Sathe Scam: शेअर मार्केट गुरूला सेबीचा दणका, A टू Z स्टोरी | Share Market | SCAM | Sakal News

Share Market Scam: माहितीचा नीट अभ्यास न करता किंवा फक्त इतरांना पाहून शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे म्हणजे डोळे बंद करून कड्यावरून उडी मारण्यासारखेच आहे. या जोखमीच्या खेळात जर कोणी तुम्हाला प्रलोभन देत असेल, तर निष्काळजीपणे त्यावर विश्वास ठेवणारे गुंतवणूकदार आणि हुशारीने दिशाभूल करणारी व्यक्ती, दोघेही या चुकीचे समान भागीदार ठरतात. अशा धोका देणाऱ्या व्यवहारांचे एक अलीकडील उदाहरण म्हणजे स्वतःला 'मराठमोळा राकेश झुनझुनवाला' म्हणून ओळख मिळवलेले अवधूत साठे. त्यांच्या सल्ल्याने किंवा प्रभावाने गुंतवणूक करणाऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची चर्चा सध्या होत असून, या प्रकाराकडे सावधतेने पाहण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.