स्थानिकच्या निवडणुका जाहीर, बच्चू कडूंनी पारदर्शकतेवरुन झापलं | Bachchu Kadu | Local Body Elections | Sakal News

अखेर नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. निवडणुका पारदर्शक न झाल्याचा आरोप त्यांनी निवडणूक आयोगावर करत पुन्हा एकदा वाद निर्माण केला आहे. कडू यांनी सांगितले की, "सध्या निवडणुका पारदर्शक राहिलेल्या नाहीत. माझ्या अचलपुरातील दहा हजार मते अचानक कमी झाली. नागरिकांना मत देण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यांनी दिलेलं मत इच्छित उमेदवाराला मिळालं का हे तपासण्याचाही अधिकार असायला हवा." तसेच त्यांनी निवडणूक आयोगाला आव्हान देत विचारलं की, "मी दिलेलं मत माझ्या उमेदवाराला मिळालं की नाही हे दाखवण्याची तरतूद आहे का?" यासोबतच कडू यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले की, "मतदारांचे मत हवेत आहे, मत पडले का नाही हे तपासण्याची प्रणालीच विस्कळीत करण्यात आली आहे." त्यांनी दावा केला की या कटकारस्थानातूनच बीजेपीने विजय मिळवला आहे. शहरातील निवडणुका आधी घेऊन हिंदू–मुस्लिम ध्रुवीकरण करत सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असल्याचाही आरोप बच्चू कडू यांनी केला. त्यांच्या या विधानांमुळे पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे.