व्हिडिओ | Videos

Bajrang Sonawane: 'धनंजय मुंडेंना इतकी घाई का झाली?' सोनवणेंचा थेट सवाल

सुनेत्रा पवार यांच्या बीड दौऱ्यानंतर राजकीय वातावरण तापले; धनंजय मुंडे यांच्या भूमिकेवर खासदार बजरंग सोनवणे यांची थेट टीका केली आहे.

राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या बीड दौऱ्यादरम्यान घडलेल्या राजकीय घडामोडींवरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार बजरंग सोनवणे यांनी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर जोरदार टीका करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्या दौऱ्यातील घटनांबाबत आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय प्रतिक्रियांमुळे बीडच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. धनंजय मुंडे यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सोनवणे यांनी थेट निशाणा साधत आपल्या प्रतिक्रिया माध्यमांसमोर मांडल्या. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. बीडमधील या राजकीय घडामोडींचा पुढील राजकारणावर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Guardian Minister Dhananjay Munde
Wrestler Bajrang Punia
beed collector
Beed crime news
Dhananjay Munde allegations
Sunetra Pawar
Sunetra Pawar comments
Marathi News Esakal
www.esakal.com