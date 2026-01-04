व्हिडिओ | Videos

Balasaheb Sarvade Case: बाळासाहेब सरवदेंच्या चिमुकल्या मुलीची आरोपींना कठोर शिक्षेची मागणी | Solapur News | Sakal News

MNS पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांच्या हत्येनंतर सोलापुरात राजकीय हालचाली, अमित ठाकरेंची कुटुंबीयांना सांत्वन भेट; प्रतिनिधी विश्वभूषण लिमये यांचा सरवदे कुटुंबाशी सविस्तर संवाद..

मनसे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांच्या हत्येनंतर मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी सोलापुरात सरवदे कुटुंबीयांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी कुटुंबीयांना धीर देत सांत्वन केलं. त्यानंतर आमचे प्रतिनिधी विश्वभूषण लिमये यांनी सरवदे कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांच्या भावना आणि प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

