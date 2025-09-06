व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange vs Laxman Hake समर्थक भिडले, Beedच्या Bhogalwadi त काय घडलं? | Maratha vs OBC | Sakal News

Beedच्या धारूर तालुक्यातील भोगलवाडी येथे मराठा आणि ओबीसी समाजातील बांधवांमध्ये पोस्टर फोडण्याच्या वादामुळे तणाव, लक्ष्मण हाकेंच्या सभेच्या गावात जरांगेंचे पोस्टर फाडल्याचा आरोप, पोलिसांच्या वेळीच मध्यस्थीने मोठा अनर्थ टळला..

बीडच्या धारूर तालुक्यातील भोगलवाडी येथे मराठा आणि ओबीसी समाजातील बांधव आमने-सामने आले. ओबीसी समाजाने आरोप केला की, लक्ष्मण हाके यांच्या सभेच्या गावात जरांगेंचे पोस्टर लावण्यासाठी मध्यरात्री गोपीनाथ मुंडे, भगवान बाबा आणि अहिल्यादेवी होळकर यांच्या सहकार्याने लक्ष्मण हाकेंचे फोटो असलेले बॅनर फाडण्यात आले. या घटनेमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले, पण पोलिसांच्या वेळीच झालेल्या मध्यस्थीमुळे मोठा अनर्थ टळला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Sakal Media Group
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com